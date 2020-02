serval_x - Dans ces marchés il faut acheter ce qui monte le plus et tout le temps à priori.

On se croirait venu avec la bulle TMT de 2000

Le pire c'est quand on ne sait même pas pourquoi ça monte comme ça, c'est assez frustrant de se dire que y'a plus de potentiel et de voir que ça prend 5 % tous les jours !