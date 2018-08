ESTEE LAUDER : fait mieux que prévu au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société américaine de cosmétiques Estee Lauder est attendue en hausse grâce à des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin juin, le bénéfice net a atteint 186 millions de dollars, soit 49 cents par action, contre respectivement 223 millions et 61 cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 61 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus FactSet. Les ventes ont progressé de 14% (+12% à taux de change constants) à 3,295 milliards de dollars alors que le marché visait 3,26 milliards.Sur le nouvel exercice débuté en juillet, Estee Lauder anticipe des ventes en progression de 4% à 5%, dont un impact des changes négatifs de 2 points, et un bénéfice par action ajusté compris entre 4,62 et 4,71 dollars.Au premier trimestre, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 5% à 6% et le bénéfice par action ajusté ressortir entre 1,18 et 1,22 dollar.