Estée Lauder : dépasse les attentes au 4e trimestre

Estée Lauder publie au titre de son dernier trimestre 2017-18 un bénéfice net en baisse de 19% à 186 millions de dollars, soit 49 cents par action. En données ajustées, le BPA a néanmoins augmenté de 20% à 61 cents, battant de cinq cents le consensus.



Le groupe de parfums et cosmétiques a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 14% à 3,3 milliards de dollars (+12% hors effets de changes), avec des hausses dans la plupart des marques ainsi que dans l'ensemble des zones géographiques et catégories de produits.



Pour son exercice 2018-19, Estée Lauder table sur un BPA ajusté entre 4,62 et 4,71 dollars (après 4,51 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé) et sur une croissance des revenus entre 4 et 5% (après 16% en 2017-18).



