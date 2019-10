Affecté par Hong Kong, Estée Lauder sera moins rentable cette année

New York (awp/afp) - Le groupe de cosmétiques Estée Lauder a prévenu jeudi qu'un cocktail de risques géopolitiques et économiques, dont les manifestations prodémocratie à Hong Kong, le Brexit et le ralentissement de la croissance en Chine, allaient rogner ses bénéfices pour l'année.

Cet avertissement était mal accueilli à Wall Street, où le titre baissait de plus de 4% dans les premiers échanges.

L'entreprise table sur un bénéfice par action amputé des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, compris entre 5,85 et 5,93 dollars pour l'exercice fiscal 2019/2020 devant se clôturer le 30 juin prochain.

Sa précédente prévision était de 5,90 à 5,98 dollars, tandis que les marchés financiers anticipent, eux, 5,97 dollars.

Estée Lauder justifie sa décision par "des coûts liés au Brexit au Royaume-Uni, les risques associés aux négociations commerciales en cours entre les Etats-Unis et plusieurs pays, l'anticipation d'une croissance modérée et graduelle des ventes nettes en Chine (...) et des difficultés continues à Hong Kong, qui impactent les zones" de centres commerciaux.

Les groupes du luxe pâtissent particulièrement des manifestations à Hong Kong, qui ont entraîné la fermeture des magasins dans les zones touristiques.

Sans donner de chiffre précis, Estée Lauder a fait savoir que ses ventes y ont plongé au premier trimestre. Hong Kong représentait jusque-là un peu moins de 4% du chiffre d'affaires global du groupe américain.

Lors des trois mois achevés le 30 septembre, correspondant au premier trimestre de son exercice fiscal, le bénéfice net a bondi de 19,1% à 598 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,9 milliards, en hausse de 10,5%.

Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,67 dollar, supérieur au 1,61 dollar anticipé.

En termes de performance, c'est l'Asie qui a donné le ton avec une hausse de 23,8% du chiffre d'affaires, à 1,06 milliard de dollars.

La région Europe, Moyen-Orient, Afrique montre aussi une progression de 17% du chiffre d'affaires, à 1,68 milliard de dollars, alors que les Amériques voient leur chiffre d'affaires baisser de 6%, à 1,16 milliard.

Par division, les soins de la peau, qui comprennent les marques La Mer et Clinique, ont vu leur chiffre d'affaires trimestriel bondir de 24%, à 1,84 milliard de dollars. Les ventes de produits de maquillage, tirées par les griffes Tom Ford et M.A.C, ont grimpé de 2,6% à 1,44 milliard de dollars.

A l'inverse, les parfums (-2,1% à 462 millions de dollars) et les produits de soins des cheveux (-4,9% à 136 millions) sont en baisse.

