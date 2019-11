Estee Lauder : The Estée Lauder Companies devient la première société de produits de beauté de luxe à conclure un accord d'achat d'électricité virtuel pour des énergies renouvelables

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a signé un accord d'achat d'électricité virtuel (VPPA) pour le parc éolien Ponderosa à Beaver County, Oklahoma, et ajoute ainsi de l'énergie renouvelable au réseau électrique. Cet accord fait de The Estée Lauder Companies Inc. la première société de produits de beauté de luxe à conclure un VPPA1 et renforce sa présence aux États-Unis et au Canada dans le secteur de l'électricité renouvelable.

Le VPPA est le plus grand contrat d'énergie renouvelable de la société au niveau mondial. À lui seul, le parc éolien Ponderosa couvrira plus de la moitié de l'activité électrique mondiale de la société avec des technologies d'énergie renouvelable, et la mettra en bonne voie pour remplir son engagement RE100 de zéro émissions de carbone à l'horizon 2020. La société annonça qu'elle consolidera son engagement Net Zero actuel et fixera un objectif scientifique couvrant les Critères 1, 2 et 3 d'ici la fin 2020. Grâce au portefeuille de solutions d'énergie renouvelable de la société, la société a atteint 100% d'électricité renouvelable (RE100) aux États-Unis et au Canada en avance sur le calendrier.

"The Estée Lauder Companies s'engage à innover pour contribuer à créer un avenir à faible émissions de carbone", déclare Nancy Mahon, vice-présidente principale, Engagement citoyen de l'entreprise et Développement durable, The Estée Lauder Companies. "Nous sommes ravis d'atteindre notre objectif 2020 RE100 en avance sur la date prévue en Amérique du Nord. Des projets comme celui du parc éolien Ponderosa, et d'autres dans notre portefeuille Net Zero, marquent des avancées de taille vers nos engagements en matière de changement climatique."

Dans le cadre du VPPA, la société achètera l'énergie produite par 22 mégawatts (MW) du parc éolien Ponderosa, détenu et exploité par une filiale de NextEra Energy Resources, et qui équivaut à environ 10 turbines éoliennes. L'énergie éolienne que la société achètera à Ponderosa représente l'alimentation électrique de plus de 9 000 foyers américains moyens, et permettra une réduction des émissions de carburant fossile équivalente au retrait annuel de plus de 14 000 voitures. La construction du parc éolien Ponderosa devrait commencer en début d'année 2020.

"Nous sommes fiers de collaborer avec The Estée Lauder Companies et de prendre part à cet investissement avant-gardiste dans les énergies renouvelables", a déclaré John Di Donato, vice-président en charge du développement, NextEra Energy Resources. "En plus des énergies produites localement à faible coût, le projet Ponderosa Wind créera des emplois et générera des millions de dollars de revenus supplémentaires pour la communauté locale, pour contribuer à stimuler l'économie énergétique propre aux États-Unis."

Le VPPA Ponderosa est le tout dernier projet d'énergie renouvelable du portefeuille de la société, qui inclut également un système photovoltaïque solaire d'un MW dans ses Laboratoires Whitman au Royaume-Uni, et un panneau solaire monté au sol de 1,4 MW récemment construit sur le campus Melville de la société à New York, entre autres projets en préparation. L'Agence américaine de protection environnementale (EPA) a reconnu The Estée Lauder Companies Inc. comme un des dix principaux utilisateurs d'énergie écologique de détaillants partenaires dans le tout dernier classement de Green Power Partnership d'EPA. La société fait partie des rares signataires RE100 de l'industrie des produits de beauté.

Mise en garde relative à l'engagement citoyen et au développement durable:

Le présent communiqué de presse contient des informations à propos de nos objectifs et efforts en matière d'engagement citoyen et de durabilité. Ceux-ci impliquent certains risques et incertitudes, comme des modifications possibles dans nos activités (par ex. acquisitions, cessions ou nouveaux sites de production ou de distribution), les normes en fonction desquelles les performances sont mesurées, les hypothèses sous-jacentes à un objectif particulier et notre capacité à rendre compte avec précision d’informations particulières. Les résultats réels pourraient différer de nos objectifs affichés ou des résultats que nous attendons. Il est également possible que nous modifiions, ou décidions de ne pas poursuivre, certains objectifs ou initiatives. En outre, les normes en fonction desquelles les efforts en matière de citoyenneté et de durabilité et les questions connexes sont mesurés sont en développement et évoluent, et certains domaines sont sujets à des suppositions. Les normes et suppositions pourraient changer au fil du temps. Par ailleurs, les déclarations faites au sujet de notre société, de nos activités ou de nos efforts pourraient ne pas s’appliquer à toutes les unités commerciales (par ex. celles qui ont été rachetées récemment). Nous déclinons toute responsabilité de mettre à jour les informations contenues dans ce rapport ou de continuer à rendre compte de quelque information que ce soit.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans approximativement 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA et Too Faced.

1 Selon le Business Renewables Center Deal Tracker.

