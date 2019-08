Estée Lauder : hausse de 21% du BPA ajusté en 2018-19

19/08/2019 | 13:33

Estée Lauder affiche au titre de son exercice 2018-19 un BPA de 4,82 dollars, en hausse de 63%. En données ajustées d'effets de changes, de la norme ASC 606 et d'éléments exceptionnels, ce BPA a augmenté de 21%.



Le groupe de cosmétiques et parfums a vu son chiffre d'affaires annuel s'accroitre de 9% à près de 14,9 milliards de dollars (+12% en données ajustées), 'soutenu par les investissements dans les priorités stratégiques', selon son CEO Fabrizio Freda.



Pour l'exercice qui commence, Estée Lauder déclare anticiper un BPA -hors restructurations et autres ajustements de charges- entre 5,90 et 5,98 dollars, en croissance de 9 à 11% à taux de changes constants.



