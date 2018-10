Estée Lauder : relèvement d'objectif de BPA annuel

31/10/2018 | 12:10

Pour son exercice 2018-19, Estée Lauder déclare tabler désormais sur un BPA ajusté entre 4,73 et 4,82 dollars (contre 4,62 à 4,71 dollars en estimation initiale) pour une croissance des revenus toujours attendue entre 4 et 5%.



Au titre de son premier trimestre 2018-19, il affiche un bénéfice net en baisse de 17% à 500 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 22% à 1,47 dollar, battant de 25 cents le consensus.



Il a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 8% à 3,52 milliards de dollars (+11% hors effets de changes et autres éléments spécifiques), avec des hausses dans la plupart des canaux, zones géographiques et catégories de produits.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.