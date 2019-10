The Estée Lauder Companies : unifie le monde dans l'espoir avec sa campagne 2019 contre le cancer du sein

La campagne poursuit son appel mondial à l'action, #TimeToEndBreastCancer, pour inspirer un impact

Toutes les 15 secondes, quelque part dans le monde, une femme se voit diagnostiquer un cancer du sein.1 C'est pourquoi, depuis 1992, The Estée Lauder Companies s'est engagée à sauver des vies - unissant et impactant positivement les gens partout dans le monde, dans le cadre de sa campagne contre le cancer du sein qui vise à éliminer le cancer du sein dans le monde. Depuis 27 ans, The Estée Lauder Companies a inspiré l'action, finançant les recherches les plus importantes au monde pour nous rapprocher d'un remède et sensibiliser le monde entier à cette maladie. Il est #TimeToEndBreastCancer.

The Estée Lauder Companies est un chef de file dans le mouvement mondial du cancer du sein depuis qu'Evelyn H. Lauder a co-créé le ruban rose et lancé The Breast Cancer Campaign, en 1992. Un an plus tard, en 1993, elle fonde la Breast Cancer Research Foundation® (BCRF), l'organisme sans but lucratif le mieux coté aux États-Unis qui se consacre à l'avancement de la recherche la plus prometteuse au monde pour éradiquer le cancer du sein. La campagne a recueilli plus de 79 millions de dollars pour soutenir la recherche, l'éducation et les services médicaux à l'échelle mondiale grâce au soutien collectif des consommateurs, des employés et des partenaires du monde entier, dont plus de 65 millions de dollars pour financer 260 subventions de recherche médicale dans le cadre du BCRF. Cette année, la Campagne vise à recueillir 9 millions de dollars de plus à l'échelle mondiale.

Un impact réel a été obtenu et la campagne participe fièrement à cette équation. Les taux de mortalité liés au cancer du sein ont diminué de 40 % chez les femmes depuis la fin des années 1980.2 et les chercheurs financés par le BCRF ont participé à toutes les percées majeures dans la prévention, le diagnostic, le traitement et la survie au cancer du sein. On parle plus ouvertement du cancer du sein et des messages importants sur la détection précoce sauvent des vies - les taux de survie à cinq ans sont supérieurs à 90 % avec la détection précoce.3

William P. Lauder, Président exécutif du conseil d'administration de The Estée Lauder Companies Inc. est fier de défendre la mission de la campagne et continue à honorer l'héritage de sa défunte mère, déclarant : " La campagne du cancer du sein est une expression des meilleures actions que nous pouvons mener comme compagnie. Ma mère, Evelyn Lauder, avait une vision pour mettre fin au cancer du sein lorsqu'elle a lancé la campagne en 1992. Depuis, nous avons été des pionniers dans le mouvement du cancer du sein, animés par nos employés passionnés, nos partenaires et nos consommateurs partout dans le monde. Je suis très fier que son héritage se perpétue alors que nous restons déterminés à faire des investissements durables dans la recherche, l'éducation et les services médicaux pour nous rapprocher de l'éradication de cette maladie. "

L'engagement de The Estée Lauder Companies à soutenir la recherche et toutes les personnes touchées par le cancer du sein demeure inébranlable. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde et il est en augmentation, en particulier dans les pays en développement où la majorité des cas sont diagnostiqués à un stade avancé.4 C'est le deuxième cancer le plus fréquent globalement.5 Les hommes sont également touchés par la maladie - leur risque de contracter un cancer du sein au cours de leur vie est d'environ 1 sur 833.6

La campagne continuera de stimuler les efforts à l'échelle mondiale, conformément à sa mission :

Lancer un nouvel appel à l'action sur les médias sociaux afin de rallier des sympathisants du monde entier pour participer et recueillir des fonds par la simple action de dessiner un ruban rose sur le dos de leur main avec du rouge à lèvres rose, de partager pourquoi il est #TimeToEndBreastCancer et de poster une photo sur Instagram, aussi avec #ELCdonates Pour chaque message public sur Instagram pendant le mois d'octobre mettant en vedette #TimeToEndBreastCancer et #ELCdonates ensemble, @esteelaudercompanies fera un don de 25$ (une demi-heure de recherche) jusqu'à 250,000$ à @bcrfcure. 250 000 $ serviront à financer une subvention de recherche d'un an au BCRF.

Illuminer les édifices, monuments et points d'intérêt du monde entier avec des lumières roses pour sensibiliser les gens à la santé des seins - y compris l'Empire State Building, New York, la Tour Eiffel, Paris, et le temple Kiyomizu-dera de Kyoto

Distribuer des brochures d'information et des rubans roses aux comptoirs des marques de beauté de The Estée Lauder Companies dans le monde entier

Mobiliser 48 000 employés pour avoir un impact positif sur les communautés et s'unir dans l'action

Diriger les dons à la BCRF par l'intermédiaire de la campagne ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

Elizabeth Hurley, ambassadrice mondiale de longue date de la campagne, a déclaré : " Je suis honorée de représenter la campagne contre le cancer du sein et de contribuer à attirer l'attention sur le travail puissant que The Estée Lauder Companies réalise chaque année pour unifier et activer la communauté mondiale au profit de cette cause. Chaque fois qu'une personne me dit qu'elle a subi une mammographie parce qu'elle a entendu nos messages ou qu'elle me dit malheureusement qu'elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, cela me rappelle pourquoi nous devons continuer la mission d'Evelyn. J'ai vu la recherche que nous finançons en action, j'ai parlé à de nombreux chefs de file dans le domaine et je sais à quel point ils gardent tous espoir - nous faisons de réels progrès vers un remède et nous devons continuer à financer cet avancement ! "

" The Estée Lauder Companies s'est engagée depuis longtemps à avoir un impact sur les communautés à travers le monde, et nos efforts à travers la campagne The Breast Cancer Campaign reflètent cet objectif et soulignent les valeurs et la culture familiales de la société. Nous continuerons de nous efforcer de remplir la mission de la campagne qui consiste à créer un monde sans cancer du sein, " a déclaré Fabrizio Freda, Président-Directeur général, The Estée Lauder Companies Inc.

Cette année, 19 des marques de beauté de The Estée Lauder Companies soutiendront la mission de la campagne : AERIN, Aveda, BECCA, Bobbi Brown, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, DKNY, Donna Karan, Estée Lauder, GLAMGLOW, Jo Malone London, La Mer, Lab Series, Origins, Prescriptives, RODIN olio lusso, Smashbox et Tom Ford Beauty. Chacune contribuera en vendant des produits Ruban Rose ou en faisant des dons au BCRF et/ou à d'autres organisations caritatives à travers le monde. L'assortiment diffère selon le pays et l'organisation.

La campagne est un véritable témoignage de ce que nous sommes en tant qu'entreprise, du dévouement de nos employés, de nos valeurs familiales et surtout de la vie sur laquelle nous pouvons avoir un impact positif partout dans le monde grâce à nos efforts en tant que citoyens du monde. Il est #TimeToEndBreastCancer.

Pour en savoir plus sur la campagne contre le cancer du sein de The Estée Lauder Companies, visitez le site ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

À PROPOS DE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des chefs de file mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques de commerce, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA et Too Faced.

Source: GLOBOCAN 2018 Breast Cancer Report, International Agency for Research on Cancer (http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf) Source: American Cancer Society, 2019 Trends in Breast Cancer Deaths (cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html) Source: American Cancer Society, 2019 Survival Rates for Breast Cancer (https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-survival-rates.html) Source: Organisation mondiale de la Santé 2019, Breast Cancer: Prevention and Control (https://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html) Source: GLOBOCAN 2018 Report via World Cancer Research Fund, Breast Cancer Statistics (https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/breast-cancer-statistics) Source: American Cancer Society 2019 Key Statistics for Breast Cancer in Men (https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer-in-men/about/key-statistics.html)

