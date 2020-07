Établissements Maurel & Prom : Activité du premier semestre 2020

Production de 18 134 b/j en part M&P sur le permis d'Ezanga, en retrait de 8% par rapport au second semestre 2019, en raison de réductions volontaires et ciblées de la production entre mai et juin

Le prix de vente moyen de l'huile au premier semestre 2020 s'établit à 34,6 $/b, en recul marqué par rapport aux 68,4 $/b et 66,3 $/b respectifs des premier et deuxième semestres 2019.

Activités de production

Gabon

La production d'huile en part M&P (80%) sur le permis d'Ezanga s'élève à 18 134 b/j (22 668 b/j à 100%) au premier semestre 2020. Le deuxième trimestre a vu un net recul de la production par rapport au premier trimestre, avec 16 675 b/j en part M&P (20 844 b/j à 100%) contre 19 594 b/j en part M&P au T1 (24 492 b/j à 100%).

En effet, comme annoncé en avril, le Groupe a effectué durant le second trimestre des réductions de production volontaires et ciblées, profitant de la période de faiblesse du prix du brut pour suspendre temporairement la production de certains puits et ainsi améliorer pour le futur les conditions du réservoir. Dans cette optique, et en conjonction avec un travail sur l'injection d'eau, la production a été volontairement limitée à 20 000 b/j (à 100%, soit 16 000 b/j en part M&P) de début mai à fin juin.

Les tests de production menés à ce jour donnent des résultats encourageants, avec des productivités en hausse. Néanmoins, la poursuite des réductions de production est prévue dans le cadre des quotas décidés par l'OPEP.

Tanzanie

La production de gaz en part M&P (48,06%) sur le permis de Mnazi Bay s'élève à 28,0 Mpc/j (58,4 Mpc/j

100%) au premier semestre 2020, en baisse de 12% par rapport au premier semestre 2019. Au repli habituel de la demande de gaz pour la génération électrique en saison des pluies s'ajoute cette année une baisse de la demande industrielle en raison du ralentissement économique engendré par la pandémie de COVID-19.

Angola

La production en part M&P (20%) du Bloc 3/05 au premier semestre 2020 est de 4 108 b/j (20 541 b/j à 100%).

Dépréciations d'actifs

Conformément à ce qui avait été décrit à l'occasion des résultats annuels 2019 (note 3.3.2 des comptes consolidés publiés le 1er avril), et au regard de l'environnement économique actuel, le Groupe a considéré qu'il y avait lieu de revoir les hypothèses utilisées pour ses tests de dépréciations de ses actifs, en utilisant notamment :

Un prix du pétrole Brent de 37 $/b en moyenne sur l'année 2020, puis 43 $/b en monnaie constante à partir de 2021 ; et

Des profils de production et de coûts ajustés selon les mesures d'économies mises en œuvre pour

2020 et 2021.

Concernant les appareils de forage, étant donné l'arrêt des contrats de mise à disposition et l'absence de carnets de commande, il n'a été maintenu de valeur recouvrable que pour les deux appareils de forage ayant fait l'objet de travaux de remise en état récents et pouvant retrouver des contrats.

