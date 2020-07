Maurel & Prom : Activité du premier semestre 2020

Regulatory News:

Indicateurs clés au premier semestre 2020

T1 2020 T2 2020 S1 2020 S1 2019 S2 2019 Var. S1 2020 vs. S1 2019 S2 2019 Production en part M&P Gabon (huile) b/j 19 594 16 675 18 134 20 026 19 633 -9% -8% Angola (huile) b/j 4 213 4 003 4 108 – 3 728¹ N/A N/A Tanzanie (gaz) Mpc/j 30,7 25,4 28,0 31,8 35,8 -12% -22% Total bep/j 28 916 24 919 26 917 25 326 29 321 6% -8% Prix de vente moyen Huile $/b 56,5 23,0 34,6 68,4 66,3 -49% -48% Gaz $/BTU 3,32 3,33 3,32 3,27 3,26 2% 2% Chiffre d’affaires Gabon M$ 83 37 119 233 221 -49% -46% Angola M$ 13 7 20 – 31 N/A N/A Tanzanie M$ 8 9 17 16 18 4% -9% Production valorisée M$ 103 52 156 249 270 -37% -42% Activités de forage M$ 5 1 6 7 5 Marketing d'huile tierces parties M$ 0 0 0 0 7 Retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks M$ -28 8 -20 -27 -7 Chiffre d'affaires consolidé M$ 80 62 142 229 275 -38% -48% ¹ 4 484 b/j en part M&P sur la période de détention de l’actif au S2 2019 (entre août et décembre)

La production du Groupe en part M&P au premier semestre 2020 s’élève à 26 917 bep/j, en hausse de 6% par rapport au premier semestre 2019 (25 326 bep/j), grâce à l’intégration de la production angolaise.

Le prix de vente moyen de l’huile au premier semestre 2020 s’établit à 34,6 $/b, en recul marqué par rapport aux 68,4 $/b et 66,3 $/b respectifs des premier et deuxième semestres 2019.

En ce qui concerne les ventes de gaz en Tanzanie, il est à noter que le chiffre d’affaires est en hausse de 4% par rapport au premier semestre 2019, et ce malgré une baisse de la production de 12%. Au-delà de la légère augmentation du prix de vente de 2%, cette hausse s’explique par l’effet technique de l’allocation de droits complémentaires correspondant à la recharge de l’impôt sur les sociétés au partenaire TPDC, conformément aux dispositions du contrat de partage de production.

La production valorisée du Groupe (revenu des activités de production, hors décalages d’enlèvement) s’élève à 156 M$. Le retraitement des décalages d'enlèvement net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un impact négatif de 20 M$.

En conséquence, et après intégration des 6 M$ de chiffre d’affaires liés aux activités de forage, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2020 s’établit à 142 M$.

Activités de production

Gabon

La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis d’Ezanga s’élève à 18 134 b/j (22 668 b/j à 100%) au premier semestre 2020. Le deuxième trimestre a vu un net recul de la production par rapport au premier trimestre, avec 16 675 b/j en part M&P (20 844 b/j à 100%) contre 19 594 b/j en part M&P au T1 (24 492 b/j à 100%).

En effet, comme annoncé en avril, le Groupe a effectué durant le second trimestre des réductions de production volontaires et ciblées, profitant de la période de faiblesse du prix du brut pour suspendre temporairement la production de certains puits et ainsi améliorer pour le futur les conditions du réservoir. Dans cette optique, et en conjonction avec un travail sur l’injection d’eau, la production a été volontairement limitée à 20 000 b/j (à 100%, soit 16 000 b/j en part M&P) de début mai à fin juin.

Les tests de production menés à ce jour donnent des résultats encourageants, avec des productivités en hausse. Néanmoins, la poursuite des réductions de production est prévue dans le cadre des quotas décidés par l’OPEP.

Tanzanie

La production de gaz en part M&P (48,06%) sur le permis de Mnazi Bay s’élève à 28,0 Mpc/j (58,4 Mpc/j à 100%) au premier semestre 2020, en baisse de 12% par rapport au premier semestre 2019. Au repli habituel de la demande de gaz pour la génération électrique en saison des pluies s’ajoute cette année une baisse de la demande industrielle en raison du ralentissement économique engendré par la pandémie de COVID-19.

Angola

La production en part M&P (20%) du Bloc 3/05 au premier semestre 2020 est de 4 108 b/j (20 541 b/j à 100%).

Dépréciations d’actifs

Conformément à ce qui avait été décrit à l’occasion des résultats annuels 2019 (note 3.3.2 des comptes consolidés publiés le 1er avril), et au regard de l’environnement économique actuel, le Groupe a considéré qu’il y avait lieu de revoir les hypothèses utilisées pour ses tests de dépréciations de ses actifs, en utilisant notamment :

Un prix du pétrole Brent de 37 $/b en moyenne sur l’année 2020, puis 43 $/b en monnaie constante à partir de 2021 ; et

Des profils de production et de coûts ajustés selon les mesures d’économies mises en œuvre pour 2020 et 2021.

Concernant les appareils de forage, étant donné l’arrêt des contrats de mise à disposition et l’absence de carnets de commande, il n’a été maintenu de valeur recouvrable que pour les deux appareils de forage ayant fait l’objet de travaux de remise en état récents et pouvant retrouver des contrats.

Cette revue des actifs devrait se traduire par la constatation d’une charge de dépréciation de l’ordre de 460 M$ à 500 M$ (après comptabilisation des impôts différés) sur le périmètre consolidé.

Par ailleurs, au titre de sa participation de 20,46% dans Seplat, le Groupe reconnaîtra pour le premier semestre 2020 une charge de 29 M$ correspondant à la dépréciation reconnue par Seplat (au premier trimestre 2020).

Ces charges ponctuelles n’ont pas d’impact sur la trésorerie et auront pour effet d’alléger substantiellement les dotations aux amortissements et donc d’améliorer le résultat net des exercices futurs.

Situation financière

Au 30 juin 2020, le Groupe affichait une position de trésorerie de 212 M$, en léger retrait par rapport à la clôture de l’exercice 2019 (231 M$ au 31 décembre 2019).

Le mois de juin a vu le paiement de la deuxième échéance trimestrielle du Prêt à Terme de 600 M$, soit un montant total de remboursement au cours du premier semestre 2020 de 37,5 M$.

