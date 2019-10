Etam : rajoute deux applications de paiement mobile

04/10/2019 | 10:18

Le Groupe annonce le déploiement des applications de paiement mobile Lyf Pay et Alipay sur l'ensemble de ses 600 magasins.



' Le déploiement simultané des deux applications dans l'ensemble des magasins du Groupe permet au Groupe Etam de satisfaire à la fois les consommateurs nationaux et une clientèle internationale déjà familiarisée avec l'utilisation de l'application Alipay qui constitue aujourd'hui le premier moyen de paiement digital en Chine ' indique le groupe.



' Les 2,2 millions de touristes chinois visitant la France chaque année vont désormais pouvoir utiliser leur solution de paiement privilégiée qu'est Alipay dans toutes les enseignes du Groupe Etam ' explique Jean-Cyrille Girardin, Directeur des partenariats stratégiques d'Alipay en France.



