Euler Hermes : Le délai moyen de paiement dans le monde atteint un niveau record en 10 ans (66 jours en 2017)

Le délai moyen de paiement des clients dans le monde ressort en hausse de +2 jours (66 jours) dans le monde à fin 2017. Dans un contexte macroéconomique et financier plus favorable, les entreprises font davantage confiance à leurs clients pour être payées en bonne et due forme.

Le délai moyen de paiement des clients dans le monde devrait à nouveau croître en 2018 et atteindre 67 jours (+1 jour), eu égard aux actuelles perspectives économiques et financières qui sont de nature à maintenir cette dynamique de confiance.

En 2017, l'allongement du délai moyen de paiement des clients apparaît quasi-général car il s'observe dans 2 secteurs sur 3 et dans 2 pays sur 3.

Les secteurs de l'électronique, des biens d'équipement et de la construction affichent les délais moyens de paiement des clients les plus élevés en moyenne. A l'opposé du spectre se retrouvent les secteurs les plus proches du consommateur final.

La confiance plus forte que jamais

La crise économique et financière de 2007-2008 avait conduit les entreprises à surveiller de près, voire à accélérer le recouvrement de leurs créances, ce qui s'était traduit par une forte contraction du DSO moyen (-5 jours à 60 jours en 2008). Après 5 ans de stabilité à 64 jours, le DSO a atteint en 2017 un niveau record en 10 ans, à 66 jours. Par ailleurs, les écarts de DSO se sont accentués en 2017, puisqu'une entreprise sur quatre est payée par ses clients en moins de 31 jours, alors qu'une entreprise sur quatre doit attendre plus de 90 jours pour être payée.

L'allongement du DSO moyen à l'échelle mondiale reflète un relâchement des bonnes pratiques de paiement entre les entreprises dans un contexte macroéconomique et financier plus favorable, qui a permis un regain de confiance des acteurs économiques. En découle une moindre appréhension du risque de non-paiement de la part des entreprises, malgré la poussée des défaillances de grandes entreprises.

Euler Hermes prévoit une nouvelle hausse du DSO mondial de +1 jour en 2018 (67 jours).

Une tendance généralisée marquée par une forte augmentation en Chine

Les 7 pays les plus performants, enregistrant un DSO moyen inférieur ou égal à 51 jours sont la Nouvelle-Zélande, qui conserve sa 1ère place (43 jours), les pays scandinaves (Danemark et Finlande), l'Autriche, la Suisse, les Etats-Unis et les Pays-Bas.

sont la Nouvelle-Zélande, qui conserve sa 1ère place (43 jours), les pays scandinaves (Danemark et Finlande), l'Autriche, la Suisse, les Etats-Unis et les Pays-Bas. Les 7 pays suivants se maintiennent également sous la moyenne mondiale en matière de DSO. Il s'agit de l'Allemagne (54 jours), le Canada (54 jours), le Brésil (62 jours), le Royaume-Uni (53 jours).

Enfin, il reste un groupe de 12 pays dont le DSO moyen est supérieur à la moyenne mondiale. Parmi eux figurent la France (74 jours), l'Italie (83 jours) et la Chine, qui enregistrent le délai moyen de paiement le plus élevé du monde (92 jours).

Derrière cette hausse généralisée du délai moyen de paiement des clients en 2017, 3 groupes de pays émergent :

En Chine, le DSO moyen a cru de +3 jours en 2017 alors qu'il était déjà particulièrement élevé en 2016. Il faut noter que le délai moyen de paiement des clients en Chine a augmenté dans 12 secteurs sur 18 en 2017. Dans ce pays, 25% des entreprises attendent 136 jours avant d'être payées.

Le DSO moyen plus élevé en B2B qu'en B2C

: l'aéronautique (+4 jours en 2017, soit +12 jours depuis 2012), l'automobile (respectivement +3 jours), la construction (+3 jours) et l'électronique (+3 jours), qui est le secteur enregistrant le DSO moyen le plus élevé.

Le DSO est à nouveau bien plus élevé dans les activités B2B que B2C. Les délais de règlement client les plus longs s'observent d'abord dans les secteurs à long cycle de fabrication. A l'inverse, les secteurs plus proches du consommateur final sont payés sous de meilleurs délais. On pense notamment à l'alimentaire (46 jours en 2017), les transports (49 jours) et les équipements ménagers (49 jours).