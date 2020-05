Eurasia Foncière Investissements : RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2019

Communiqué du 04 mai 2020

La société informe ses actionnaires du retard pris concernant la publication de son rapport annuel, eu égard à la crise sanitaire actuelle ayant perturbé les activités des équipes comptables et commissaires aux comptes.

La société anticipe une publication des comptes et du rapport des Commissaires aux comptes au plus tard pour le 30 mai 2020.

Enfin, s'il est encore trop tôt pour estimer de manière précise les incidences financières à court et à moyen terme de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENT – EFI bénéficie d'atouts solides pour traverser cette période.

La tenue de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra avant le 30 juin 2020, dont les modalités pratiques seront adaptées à la crise actuelle, sera l'occasion de faire un nouveau point d'étape sur l'évolution de cette crise.

Les équipes d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS, son management et le Conseil d'Administration sont pleinement mobilisés pour faire face à cette situation inédite, de manière responsable et aux mieux des intérêts de l'entreprise.

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

