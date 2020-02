Eurasia Groupe : EG Rapport financier semestriel juin 2019 0 28/02/2020 | 14:32 Envoyer par e-mail :

AVERTISSEMENTS AUX LECTEURS Afin de donner une meilleure image de la valeur de marché du patrimoine immobilier du groupe, les comptes consolidés du groupe EURASIA GROUPE sont présentés en appliquant le référentiel IFRS. Page 2 3 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Comptes consolidés au 30 juin 2019 I - ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE (Normes IFRS) Notes 30/06/2019 31/12/2018 ACTIF En milliers euros Valeurs Nettes Valeurs Nettes Immobilisations incorporelles 7.1 36 754 36 817 Ecarts d'acquisition 7.1 990 990 Immobilisations corporelles 7.2 210 188 207 366 Immobilisations financières 6 287 7 031 Titres mis en équivalence 6 732 6 381 Impôts différés Actif 1 151 1 151 Total Actif non courants 262 102 259 736 Stocks et en-cours 7.3 8 212 15 997 Clients et comptes rattachés 7.4 20 825 21 243 Autres créances 7.4 11 118 9 014 Trésorerie et équivalents 2 308 4 721 Total Actifs courants 42 464 50 975 Total Actif 304 566 310 711 PASSIF Notes 30/06/2019 31/12/2018 En milliers euros Capital 7.5 3 082 3 068 Primes liées au capital 7.5 15 353 15 353 Reserves consolidées part Groupe 7.5 95 565 97 221 Réserves de conversion Groupe 0 0 Résultat de l'exercice 4 104 -1 520 Total Capitaux Propres - part du Groupe 118 103 114 121 Intérêts Hors Groupe 16 957 15 991 Total capitaux propres 135 060 130 112 Passifs non courants Dettes financières non courantes 7.6 70 735 79 852 Impôts différés Passif 39 296 37 822 Autres passifs non courants 7.7 10 057 11 686 Total Passifs non courants 120 087 129 360 Passifs courants Autres provisions 7.7 673 654 Dettes financières courantes 7.6 8 980 7 916 Fournisseurs 17 581 22 872 Autres passifs courants 7.7 22 183 19 797 Total Passifs courants 49 418 51 239 Total Passif 304 566 310 711 Page 3 4 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 II - RESULTAT CONSOLIDE En milliers Euros Note 30/06/19 31/12/18 30/06/18 Chiffre d'affaires 7.8 33 304 43 435 20 440 Production stockée 28 325 -17 Production immobilisée 0 0 0 Transfert de charges 0 0 0 Autres produits d'exploitation 264 205 0 Variation juste valeur immeubles et droits au bail 7.9 3 738 12 527 0 Total Produits d'exploitation 37 333 56 493 20 423 Achats consommés -10 437 -5 230 -4 339 Autres charges d'exploitation -12 389 -27 367 -9 923 Impôts et taxes -4 205 -6 289 -2 629 Charges de personnel -3 465 -7 710 -4 413 Variations nettes des amortissements et provisions -357 -729 270 Autres charges -133 -849 -129 Total Charges d'exploitation -30 985 -48 174 -21 163 Résultat d'exploitation 6 349 8 318 -741 Résultat financier 7.10 -722 -2 894 -1 155 Résultat courant des sociétés intégrées 5 627 5 424 -1 896 Résultat exceptionnel 544 -6 303 -4 285 Impôts sur les bénéfices 7.11 -1 475 812 4 571 Résultat net des sociétés intégrées 4 696 -66 -1 610 Dap nette amort. Écart acquisition 0 0 0 Quote-part résultat des S.M.E 417 1 215 2 633 Résultat net de l'ensemble consolidé 5 113 1 148 1 023 Part revenant aux intérêts minoritaires 1 010 2 669 800 Résultat net de l'ensemble part du groupe 4 104 -1 520 223 Résultat par actions (en Euros) 0,562 -0,208 0,030 Résultat dilué par action (en Euros) 0,562 -0,208 0,030 Page 4 5 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 III - AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 annexe Résultat de la période 5 113 1 148 1 023 Produits et charges non comptabilisés en résultat : -Ecarts de conversion sur entités étrangères -Gains et pertes actuariels sur régimes de pension -Juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente -Part dans les produits et charges non constatés en résultat des entités mises en équivalence -Effets fiscaux des produits et charges non comptabilisés en résultat Total des produits et charges non 0 0 0 constatés en résultat Résultat global de la période 5 113 1 148 1 023 IV - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ( en milliers d'euros ) Capital Primes Actions Réserves Résultat Minoritaires Total propres consolidées Situation au 31/12/2018 3 068 15 352 -920 98 140 -1 520 15 991 130 111 Résultat global consolidé 4 104 1 010 5 113 Affectation du résultat -1 520 1 520 0 Augmentation du capital 0 Divers (y compris variation de 79 -43 35 périmètre) Opérations sur actions propres -200 -200 Situation au 30/06/2019 3 068 15 352 -1 120 96 699 4 104 16 957 135 060 Page 5 6 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 V - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ( en milliers d'euros ) 30/06/2019 31/12/2018 Résultat net consolidé 5 113 1 148 Elimination écart d'acquisition 0 0 Amortissements et dépréciations des immobilisations, Plus et moins values sur cessions 1 169 6 102 d'actifs Quote-part dans les résultats des sociétés mises en -417 -1 215 équivalence Variation de la juste valeur des immeubles de -3 738 -12 527 placement Impôts différés 1 474 -2 989 Capacité d'autofinancement 3 601 -9 481 Var. stocks 7 785 1 660 Var. créances clients et autres débiteurs -1 686 -2 141 Var. dettes fournisseurs et autres créditeurs -2 886 12 266 Variation nette des actifs et passifs courants 3 212 11 785 Flux nets de trésorerie provenant de 6 813 2 304 l'exploitation Décaissements sur investissements corporels et -88 -7 754 incorporels Encaissements sur cessions d'immobilisations 0 45 291 corporelles et incorporelles Augmentation, diminution des immobilisations 744 -1 587 financières Var. autres passifs courants / non courants -1 629 4 930 Incidences variations de périmètre 0 -16 259 Flux nets de trésorerie liés aux investissements -972 24 622 Emprunts obtenus 0 0 Remboursements d'emprunts et variation des autres -7 462 -25 286 dettes financières Apports en capital / Opérations sur capital filiales 0 0 Opérations sur actions propres -200 543 Flux nets de trésorerie liés aux op. de -7 662 -24 743 financement Variation nette de trésorerie -1 821 2 183 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 3 909 1 725 de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 2 087 3 909 de la période Détail de la trésorerie 30/06/2019 31/12/2018 Trésorerie Actif 2 308 4 721 Trésorerie Passif 221 813 Total 2 087 3 909 Page 6 7 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Notes annexes aux Etats financiers au 30 juin 2019 Note 1. Informations générales La société EURASIA GROUPE est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration. La société est immatriculée au Registre du Commerce de Paris et est cotée sur le marché ALTERNEXT. EURASIA GROUPE est une société foncière dont l'activité consiste en la détention et l'acquisition d'actifs immobiliers en vue de leur location ou de la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement, etc.). Cette activité est exercée au travers de sociétés de type sociétés commerciales, sociétés civiles immobilières ou sociétés en nom collectif. Les informations financières à partir desquelles ont été établis les comptes correspondent aux comptes semestriels de chacune des filiales à compter de leur date d'intégration dans le groupe EURASIA. Les comptes consolidés, au 30 juin 2019, ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d'administration. Page 7 8 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Note 2. Faits caractéristiques 2.1. Société consolidante - variation de périmètre - opérations réalisées EURASIA GROUPE est la société mère de EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI (anciennement MB RETAIL EUROPE), société cotée sur le marché NYSE EURONEXT PARIS (compartiment C). Le Groupe EURASIA GROUPE a constitué le Groupe EFI à partir d'octobre 2011 par acquisition de complexes immobiliers. EURASIA GROUPE a procédé, le 6 janvier 2012, à l'acquisition de 99,83% de la société cotée SA MB RETAIL EUROPE, puis à la cession le 7 janvier 2012 de 29,83% du capital de cette société à Morgan LI INVESTMENT GROUP LIMITED, ramenant ainsi sa participation à 70%. A la date de son acquisition par EURASIA GROUPE, la société SA MB RETAIL EUROPE n'avait plus d'activité. Par la suite, les titres des sociétés SNC CENTRE EURASIA et SCI BONY ont été cédés par EURASIA GROUPE à la société EFI afin de rassembler les nouvelles activités immobilières décrites ci-dessus. Depuis le 1erjanvier 2019, sont survenus les faits marquants suivants : Cession de l'ensemble immobilier dit MAREUIL porté par la filiale ZAIS Note 3. Événements Importants survenus depuis le 30 juin 2019 Néant Note 4. Règles et méthodes comptables 4.1. Déclaration de conformité Le Groupe EURASIA a établi les comptes consolidés au 30 Juin 2019, en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne et applicable à cette date. En application de la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire", les comptes condensés présentés ci-après peuvent ne pas inclure toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les principes et méthodes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des Page 8 9 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l'exception des normes et interprétations nouvellement adoptées par l'Union Européenne. Ces textes sont les suivants : La norme IFRS 16 « Contrat de location » remplace la norme IAS 17 et tous les autres textes y afférents tels IFRIC 4, SIC 15 et 27. Elle vient supprimer la distinction entre les contrats de location financement et les contrats de location simple. Les autres textes et amendements ne trouvent pas à s'appliquer pour le Groupe ou n'ont pas d'incidence significative sur les comptes : Amendements à IAS 28 intérêt à long terme dans les entreprises associées et coentreprise

Amendement à IAS 19 ; modification, réduction ou liquidation de régime

IFRIC 23 positions fiscales incertaines. Note 5. Bases de préparation, d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations 5.1. BASE D'ÉVALUATION Les comptes consolidés ont été établis selon la convention du coût historique à l'exception des immeubles de placement, des instruments financiers et des titres destinés à la vente qui sont évalués à leur juste valeur. Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros. 5.2. ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement admis, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et formuler des hypothèses qui affectent, d'une part, les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif ainsi que les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d'établissement de ces informations financières et, d'autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice. L'ensemble de ces estimations et de ces hypothèses se situent dans un contexte de continuité de l'exploitation. La Direction revoit ces estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Des changements de faits et circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir ses estimations. Les estimations susceptibles d'avoir une incidence significative sont les suivantes : - Valeur de marché des immeubles de placement : A chaque date de clôture annuelle, le Groupe fait appel à un expert immobilier indépendant pour l'évaluation de ses immeubles de placement. Ces évaluations sont établies notamment sur la base d'hypothèses de marché qui pourraient différer dans le futur et modifier Page 9 10 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 sensiblement les estimations actuelles figurant dans les états financiers. - Valorisation des stocks d'immeubles : Les stocks sont évalués au plus faible du coût d'entrée des stocks et de la valeur nette de réalisation conformément à l'IAS 2. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité diminué des coûts estimés pour l'achèvement ainsi que des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Dépréciation des créances clients : Une dépréciation des créances clients est comptabilisée si la valeur actualisée des encaissements futurs est inférieure à la valeur nominale. Le montant de la dépréciation prend en compte la capacité du débiteur à honorer sa dette et l'ancienneté de la créance. Comptabilisation des actifs d'impôts différés : La valeur comptable des actifs d'impôts différés résultant de report déficitaire est déterminée chaque date de clôture en fonction de la probabilité de réalisation d'un bénéfice imposable disponible permettant l'utilisation de ces actifs d'impôts différés. Cette probabilité est appréciée non seulement à partir des bénéfices prévisionnels, mais aussi en fonction de l'organisation du Groupe. 5.3. PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION Les comptes consolidés comprennent les états financiers d'EURASIA GROUPE et de ses filiales au 30 juin 2019. Cet ensemble forme le Groupe EURASIA GROUPE. Toutes les transactions significatives réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits internes sont éliminées. Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des entreprises sous contrôle majoritaire, contrôle conjoint ou influence notable. Les filiales sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif ou majoritaire sont consolidées par intégration globale. Les filiales non significatives par rapport à l'ensemble consolidé ne sont pas intégrées dans le périmètre de consolidation. La liste des sociétés consolidées figure dans la note 6. 5.4. REGROUPEMENT D'ENTREPRISES ET ACQUISITIONS D'ACTIFS Pour les acquisitions de titres qui ne sont pas considérées comme des acquisitions d'entreprises, le coût est réparti entre les actifs et passifs individuels identifiables sur la base des justes valeurs relatives la date d'acquisition. Les acquisitions de SNC CENTRE EURASIA et des SCI BONY et DUBLIN ont été traitées comme des achats d'actifs. Si celle-ci est considérée comme un regroupement d'entreprises, les actifs et les passifs identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d'acquisition et la différence entre la quote-part Page 10 11 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date de prise de contrôle et le coût d'acquisition, constitue un écart d'acquisition. La différence positive entre le coût d'acquisition et la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis est enregistrée comme goodwill (écart d'acquisition à l'actif du bilan). 5.5. DÉPRÉCIATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS (IAS 36) Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis et font l'objet de tests de perte de valeur. Les autres actifs immobilisés et les titres mis en équivalence sont également soumis à un test de perte de valeur chaque fois que les événements, ou changements de circonstances indiquent que ces valeurs comptables pourraient ne pas être recouvrables. Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité est obtenue en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif (ou groupe d'actifs) et de sa sortie in fine. Dans ce cadre, les immobilisations sont regroupées par Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Une UGT est un ensemble homogène d'actifs (ou groupe d'actifs) dont l'utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres groupes d'actifs. La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif (ou groupe d'actifs), dans des conditions de concurrence normale, diminué des coûts directement liés à la cession. Lorsque les tests effectués mettent en évidence une perte de valeur, celle-ci est comptabilisée afin que la valeur nette comptable de ces actifs n'excède pas leur valeur recouvrable. 5.6. IMMEUBLES DE PLACEMENT (IAS 40) Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu par le propriétaire ou le preneur d'un contrat de location financement pour en retirer des loyers, ou pour valoriser son capital ou les deux. Le Groupe EURASIA GROUPE a choisi comme méthode comptable le modèle de la juste valeur, qui consiste conformément à l'option offerte par l'IAS 40, à comptabiliser les immeubles de placement à leur juste valeur et constater les variations de valeur au compte de résultat. Les immeubles de placement ne sont pas amortis. La détermination des valeurs de marché des immeubles de placement est obtenue à partir d'expertises immobilières. La juste valeur d'un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale et reflète l'état réel du marché et circonstances prévalant à la date de clôture de l'exercice et non ceux à une date passée ou future. Elle ne tient pas compte des dépenses d'investissement futures qui amélioreront le bien immobilier ainsi que des avantages futurs liés à ces dépenses futures. Page 11 12 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Par ailleurs, la juste valeur est déterminée sans aucune déduction des coûts de transaction encourus lors de la vente ou de toute sortie. La juste valeur est déterminée sur la base d'expertises indépendantes dont la méthode est décrite ci- dessous. Les expertises fournissent des évaluations hors frais et droits. Les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sur la ligne « Variation de valeur des immeubles de placement » et sont calculées de la façon suivante : Variation de juste valeur = Valeur de marché à la clôture de l'exercice Valeur de marché à la clôture de l'exercice précédent

Montant des travaux et dépenses capitalisables de l'exercice. La variation de juste valeur est ajustée de la prise en compte des conditions locatives spécifiques dans d'autres parties du bilan afin d'éviter une double comptabilisation. - Méthodologie d'expertise : L'ensemble des immeubles composant le patrimoine du groupe EURASIA GROUPE fait l'objet d'une expertise au moment de l'acquisition des biens. Ces évaluations sont conformes aux normes professionnelles nationales de la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, du rapport COB (AMF) de février 2000, ainsi qu'aux normes professionnelles européennes Tegova et aux principes de (RICS) « The Royal Institution of Chartered Surveyors ». EURASIA GROUPE choisit son expert dans le respect de ces principes : la désignation doit intervenir à l'issue d'un processus de sélection prenant notamment en compte l'indépendance, la qualification, la compétence en matière d'évaluation immobilière des classes d'actifs concernés ainsi que la localisation géographique des actifs soumis à évaluation ;

lorsqu'il est fait appel à une société d'expertise, la Société doit s'assurer, au terme de sept ans, de la rotation interne des équipes chargées de l'expertise dans la société d'expertise en question ;

l'expert ne peut réaliser plus de deux mandats de quatre ans pour le client en question sauf s'il s'agit d'une société sous réserve du respect de l'obligation de rotation des équipes.

la méthode de comparaison directe : La valeur vénale est déterminée par référence aux prix de vente constatés sur le marché pour des ensembles immobiliers équivalents. - la méthode du rendement : Cette dernière correspond au ratio revenu annuel net / taux de capitalisation. Le revenu annuel net est constitué des loyers potentiels diminués des charges opérationnelles directes non refacturables et ajustés de la vacance éventuelle. Les taux de capitalisation résultent des données internes des experts issues de l'observation du marché et prennent également en compte le potentiel de revalorisation de loyers. La capitalisation des revenus est effectuée sur la base de la valeur locative de marché. Il est tenu compte des loyers réels jusqu'à la prochaine révision du bail. Compte tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations d'actifs Page 12 13 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs évaluations des données non publiques comme les états locatifs, les justes valeurs des immeubles de placement ont été classées en niveau 3 selon les critères retenus par IFRS13. 5.7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux mobiliers, matériels informatiques, matériels de transport et aux immeubles d'exploitation. Un immeuble d'exploitation est un bien immobilier détenu par son propriétaire pour être utilisé dans la production ou la fourniture de services ou à des fins administratives. Les immobilisations corporelles sont enregistrées pour leur prix de revient, augmentés le cas échéant des frais d'acquisition pour leur montant brut d'impôt, diminuées du cumul des amortissements. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité de chaque composant constitutif des actifs, à savoir : ∙ Immobilisations incorporelles de 1 à 5 ans ∙ Constructions de 10 à 15 ans ∙ Installations techniques de 5ans ∙Installations générales, agencements, aménagements divers 5 ans ∙Mobilier et matériel de bureau de 4 à 5 ans 5.8. BIENS FINANCÉS PAR CONTRATS DE LOCATION (IAS 17) Il s'agit des biens financés par un contrat de location-financement pour lesquels le groupe supporte la quasi-totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété des biens. La qualification d'un contrat s'apprécie en application de la norme IAS 17. La valeur des biens ainsi financés figure à l'actif du bilan consolidé. Les dettes correspondantes sont inscrites en dettes financières au passif du bilan consolidé. Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre les charges financières et l'amortissement du solde de la dette. La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de manière à obtenir le taux d'intérêt effectif. L'activation de contrats de location- financement conduit à la constatation d'impôts différés le cas échéant. Les contrats de location qui ne confèrent pas au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété sont classés en location simple. Les paiements effectués au titre des contrats sont comptabilisés en charges opérationnelles courantes de façon linéaire sur la durée des contrats. Les plus-values générées par les cessions réalisées dans le cadre d'opération de cessions bail sont constatées intégralement en résultat au moment de la cession lorsque le bail est qualifié de location simple et dans la mesure où l'opération a été effectuée à la juste valeur. Page 13 14 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 5.9 STOCKS Programmes immobiliers Les stocks de programmes immobiliers sont évalués à leur coût de revient qui comprend le prix d'acquisition des terrains, les taxes, le coût de construction et d'aménagement, le coût des VRD, les honoraires, les frais annexes ainsi que le coût des emprunts. Le coût des emprunts directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié sont comptabilisés dans le coût de cet actif. Dépréciation d'actifs A chaque clôture, le Groupe apprécie s'il existe un indice de perte de valeur de ses stocks. Un indice de perte de valeur peut être soit un changement dans l'environnement économique ou technique, soit une baisse de sa valeur de marché. Si un indice de perte de valeur est identifié, la valeur recouvrable du stock est déterminée, comme la plus élevée des deux valeurs suivantes : juste valeur nette des coûts de sortie, ou valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'utilisation continue de l'actif et de sa sortie à la fin de l'utilisation prévue. La perte de valeur ainsi calculée est enregistrée en résultat, pour la différence entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable du stock. 5.10. PASSIFS FINANCIERS Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires. Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. 5.11. CRÉANCES Les créances clients entrent dans la catégorie des actifs financiers émis par l'entreprise selon IAS 39. Elles sont évaluées à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des échéances de paiement généralement à moins de trois mois, la juste valeur des créances est assimilée à la valeur nominale. Les créances sont ensuite comptabilisées au coût amorti et peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. 5.12. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE La trésorerie et équivalents comprend les liquidités et les placements à court terme ayant une échéance de moins de 3 mois à compter de la date d'acquisition et dont les sous-jacents ne présentent pas de risques de fluctuations significatifs. La valorisation des placements à court terme est effectuée à la valeur de marché à chaque clôture. Les Page 14 15 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 gains et pertes latents sont comptabilisés en résultat s'ils sont significatifs. Les découverts bancaires remboursables à vue, qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe, constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les besoins du tableau de flux de trésorerie. 5.13. PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée dès lors qu'une obligation à l'égard d'un tiers provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. La provision est maintenue tant que l'échéance et le montant de la sortie ne sont pas fixés avec précision. Le montant de la provision est la meilleure estimation possible de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. En matière de litiges salariaux, les provisions correspondent à la valeur estimée de la charge probable que les entreprises concernées auront à décaisser pour des litiges faisant l'objet de procédures judiciaires. En matière de litiges commerciaux, les provisions correspondent aux coûts estimés de ces litiges pour lesquels les sociétés concernées ne peuvent pas espérer la moindre contrepartie. Les provisions pour risques entrant dans le cycle d'exploitation normal de l'activité et la part à moins d'un des autres provisions pour risques sont classées en passif courant. Les provisions ne répondant pas à ces critères sont classées en tant que passifs non courants. 5.14. IMPÔTS L'impôt sur le résultat comprend l'impôt exigible et l'impôt différé. L'impôt est comptabilisé en résultat sauf s'il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés en capitaux propres. Conformément à la norme l'IAS 12, les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable à concurrence des différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur base comptable dans les états financiers consolidés. Aucun impôt différé n'est comptabilisé s'il naît de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif lié à une transaction, autre qu'un regroupement d'entreprises, qui au moment de la transaction, n'affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal. La valeur comptable des actifs d'impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n'est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre l'utilisation de l'avantage de tout ou partie de ces actifs d'impôt. Les actifs d'impôts différés sont réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la mesure où il devient probable qu'un bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt adopté ou quasi adopté à la date de chaque clôture et dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé pour chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non dans le compte de résultat. Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où la réalisation d'un bénéfice imposable futur, qui permettra d'imputer les différences temporelles, est probable. Page 15 16 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés. Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale et un même taux. 5.15. RECONNAISSANCE DES PRODUITS Revenus locatifs En application de l'IAS 17, le chiffre d'affaires du Groupe correspond au montant des revenus locatifs et des charges refacturées aux locataires des sociétés consolidées Les revenus locatifs résultant d'immeubles de placement sont comptabilisés de façon linéaire sur la durée des contrats de location. Les avantages accordés aux locataires tels que les franchises de loyers ou les loyers progressifs qui trouvent leur contrepartie dans le niveau de loyer apprécié sur l'ensemble de la période d'engagement du locataire sont étalés sur la durée ferme du bail sans tenir compte de l'indexation. Les contrats de baux signés entre les sociétés du Groupe et ses locataires sont des contrats de location simple au sens de la norme IAS 17. Plus généralement, les baux incluent des clauses classiques de renouvellement à l'issue de la période de location et d'indexation des loyers ainsi que les clauses généralement stipulées dans ce type de contrat. Les informations complémentaires à la norme IFRS 7 sont présentées dans la note 8. Ventes en VEFA de programmes immobiliers Le chiffre d'affaires et le résultat des programmes immobiliers en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) sont appréhendés selon la méthode de l'avancement. Le produit pris en compte à l'avancement correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base du prix de vente prévu dans l'acte notarié multiplié par le taux d'avancement du chantier. Le taux d'avancement est déterminé sur la base du coût des travaux comptabilisés par rapport aux coûts prévisionnels de l'opération. 5.16. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Le tableau est présenté selon la méthode indirecte conformément à la norme IAS 7. La charge d'impôt est présentée globalement dans les flux opérationnels. Les intérêts financiers versés sont portés en flux de financement. Les intérêts perçus figurent dans le flux d'investissement. Les dividendes versés sont classés en flux de financement. 5.17. INFORMATION SECTORIELLE (IFRS 8) Cette norme requiert une présentation de la note relative à l'information sectorielle qui est basée sur le reporting interne régulièrement examiné par le principal décideur opérationnel du Groupe, afin d'évaluer la performance de chaque secteur opérationnel et de leur allouer des ressources. Page 16 17 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Le suivi opérationnel est réalisé par activité en le décomposant en trois pôles : Le pôle locatif,

Le pôle promotion immobilière,

Le siège 5.18. RÉSULTAT PAR ACTION Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion du nombre moyen des actions ordinaires achetées et détenues à des fins d'autocontrôle. Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante, qu'ils soient émis par celle-ci ou par une de ses filiales. La dilution est déterminée instrument par instrument, compte tenu des conditions existantes à la date de clôture Page 17 18 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Note 6 - Périmètre de consolidation 6.1. LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES Sociétés Forme Méthode consolidation Taux juridique d'intérêt EURASIA GROUPE SA holding 100,0% RIWA SCI intégration globale 100,0% EURASIA SCI intégration globale 100,0% ZAIS SCI intégration globale 100,0% CORTEL SARL intégration globale 100,0% TRANSPLEX SARL intégration globale 100,0% SNC Centre Eurasia SNC intégration globale 70,0% EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI SA intégration globale 70,0% BONY (SCI devenue SNC) SNC intégration globale 69,3% BONY A SARL intégration globale 97,8% DUBLIN SCI intégration globale 35,0% HD SCICV intégration globale 35,0% LE JARDIN DU BAILLY SNC intégration globale 70,0% GPIL SA mise en équivalence 50,0% Améthyste France SA mise en équivalence 50,0% Bwb Saphir SAS mise en équivalence 50,0% BnB Saphir SCI mise en équivalence 50,0% SCI 135 rue des Cités SCI mise en équivalence 50,0% EURASIA GESTION PATRIMOINE (ZEN) SARL intégration globale 100,0% 100 Avenue Stalingrad SAS intégration globale 100,0% ICP France SARL intégration globale 80,0% SCI FELIX SCI intégration globale 100,0% TOUR DU FORUM SCI intégration globale 100,0% HOTEL EURASIA ORLY RUNGIS (HRG) SASU intégration globale 100,0% CENTRE EURABAT SCI intégration globale 100,0% HOTEL EURASIA SASU intégration globale 100,0% EURASIA BANCEL SARL intégration globale 100,0% BANCEL BTP SARL intégration globale 100,0% BANCEL AMIANTE SARL intégration globale 100,0% BANCEL BCE SARL intégration globale 100,0% BANCEL ENERGIE SARL intégration globale 100,0% HERALD SNC SNC intégration globale 100,0% HERALD BRAMSCHE SARL intégration globale 100,0% HERALD MESNIL SARL intégration globale 100,0% JIMEI EUROPE SCI intégration globale 100,0% SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL (STM) SA intégration globale 73,2% PAUL VAILLANT SCI mise en équivalence 50,0% AREA IMMO SAS mise en équivalence 33,3% FEELING STAR SARL non consolidée 50,0% BIOTIF SARL non consolidée 50,0% EURASIA TV SARL non consolidée 50,0% Page 18 19 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 EURASIA GROUPE est la maison mère juridique des sociétés consolidées : ZEN REAL ESTATE a changé de dénomination sociale et porte désormais le nom de « EURASIA GESTION PATRIMOINE ».

Compte-tenu de l'entrée en vigueur d'IFRS 11, GPIL SA et ses filiales Améthyste France, BwB Saphir, BnB Saphir sont consolidés selon la méthode de la mise en équivalence.

de l'entrée en vigueur d'IFRS 11, GPIL SA et ses filiales Améthyste France, BwB Saphir, BnB Saphir sont consolidés selon la méthode de la mise en équivalence. FEELING STAR, BIOTIF et EURASIA TVA ne sont pas consolidées car les transactions de ces deux sociétés ne sont pas significatives. 6.2. VARIATION DE PÉRIMÈTRE Le périmètre de consolidation comprend 39 sociétés au 30 juin 2019. Page 19 20 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Note 7. Notes relatives au bilan et au compte de résultat 7.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Variation des valeurs brutes Ouverture Acquisition Diminution Var. de Ajust JV Clôture En milliers Euros périmètre Droits au bail 36 126 36 126 Autres immobilisations incorporelles 1 053 1 053 Ecarts d'acquisition 990 990 Total 38 169 0 0 0 0 38 169 Variation des amortissements Var. de En milliers Euros Ouverture Dotation Diminution périmètre Autres Clôture Amortissements 361 63 424 Total des amortissements 361 63 0 0 0 424 Total net 37 807 37 744 Les droits au bail sont évalués par un expert immobilier à chaque clôture. Les écarts d'acquisition ne font l'objet d'aucun amortissement. Leur valeur est suivie à chaque clôture. Aucune dépréciation complémentaire n'a été comptabilisée au 30 juin 2019. 7.2. IMMEUBLES DE PLACEMENT Evolution des immeubles de placement Variation des valeurs brutes Ouverture Acquisition / Diminution Reclass. Var. de Var JV Clôture En milliers euros Aug. périmètre Immeubles de placement 189 175 0 3 738 192 913 Autres immobilisations corporelles 24 931 88 438 24 581 Total valeurs brutes 214 106 88 438 0 0 3 738 217 494 Variation des amortissements Var. de En milliers euros Ouverture Dotations Diminution Reclass. périmètre Autres Clôture Amortissement 6 741 566 7 307 Total des amortissements 6 741 566 0 0 0 0 7 307 Immobilisations corporelles nettes 207 365 210 187 Le groupe est, soit directement propriétaire de ses immeubles de placement, soit a recours à des contrats de location-financement. Page 20 21 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 Les immeubles financés dans le cadre de contrat de location financement représentent un total de 15550 k€ au 30 juin 2019 (juste valeur pour les immeubles classés en « Immeubles de placement »). 7.3. STOCKS Valeur brute au Provisions Valeur nette au Valeur nette au en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 Matières premières et fournitures 851 851 699 Stocks immobiliers 7 361 7 361 15 298 Total des stocks 8 213 0 8 213 15 997 Le stock représente le coût historique des bâtiments ainsi que l'ensemble des coûts rattachés détenus par : La SNC CENTRE EURASIA sur le site du Havre.

La Société Civile de Construction Vente H.D. à Bagnolet, quartier de la Noue.

La SNC « Les jardins du Bailly » (projet à Saint-Denis et opération à SAINT-VRAIN).

Saint-Denis et opération à SAINT-VRAIN). La SNC « Tour du Forum » (ensemble immobilier à Sarcelles)

La SNC BONY. La variation des stocks entre le 1erjanvier et le 30 juin 2019 s'analyse comme suit : SNC SNC BONY H.D. ZAIS TOUR DU Jardins du Total CENTRE FORUM Bailly EURASIA Stocks au 31/12/2018 315 84 888 7 068 2 781 4 162 15 298 + Variation de périmètre 0 + Variations nettes stocks -37 -888 -7 068 57 -7 936 Stocks au 30/06/2019 277 84 0 0 2 781 4 219 7 361 Le Groupe a cédé l'ensemble immobilier dit MAREUIL, porté par la filiale ZAIS, au cours du premier semestre 2019. Page 21 22 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 7.4. CREANCES Valeur brute au Provisions Valeur nette au en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 Clients et comptes rattachés 24 798 -3 974 20 825 Avances et acomptes sur cdes 0 0 Créances opérationnelles (fournisseurs, 4 339 0 4 339 sociales et fiscales) Autres créances 6 723 0 6 723 Charges constatées d'avance 55 55 Total des autres créances 11 118 0 11 118 Actifs Courants - Total des créances 35 916 -3 974 31 942 Valeur nette au 31/12/2018 21 243 0 4 131 4 735 113 8 978 30 221 7.5. CAPITAUX PROPRES 7.5.1. Capital Le capital social s'élève à 3.067.590,07 €, divisé en 7.481.927 actions de 0,41 euros chacune, de même catégorie et entièrement libérées 7.5.2. Réserves Au 30 juin 2019, les réserves sont constituées des réserves consolidées. 7.5.3. Dividendes Aucun dividende n'a été distribué au cours de l'exercice 2019. 7.5.4. Actions propres Des actions de la société SA EURASIA GROUPE sont détenues par le groupe. Elles ont été portées en diminution des réserves consolidées. Certaines filiales du Groupe (dont STM, nouvellement acquise) détiennent des actions du Groupe. Page 22 23 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 7.6 DETTES FINANCIERES Ventilation des dettes financières entre passifs courants / non courants Solde partie non dont entre 1 dont + 5 ans partie en milliers € 30/06/2019 courante et 5 ans courante Emprunts bancaires 53 293 48 529 44 415 4 114 4 764 Contrats location financement 5 468 4 975 2 428 2 546 494 Concours bancaires 221 0 0 0 221 Dépôts de garantie 4 964 4 964 4 964 0 0 Autres dettes financières 15 769 12 267 12 267 0 3 502 Total des dettes financières 79 715 70 735 64 074 6 660 8 980 L'échéance de la partie courante des dettes financières est à moins d'un an. Ventilation des dettes financières par nature de taux d'intérêt Solde taux fixe taux variable non en milliers € 30/06/2019 rémunérée Emprunts bancaires 53 293 21 815 31 478 0 Contrats location financement 5 468 0 5 468 0 Concours bancaires 221 0 221 0 Dépôts de garantie 4 964 0 0 4 964 Autres dettes financières 15 769 0 0 15 769 Total des dettes financières 79 715 21 815 37 167 20 733 7.7. AUTRES PASSIFS en milliers € Solde partie non dont entre 1 partie 30/06/2019 courante et 5 ans dont + 5 ans courante Provisions pour charges 673 0 0 0 673 Dettes sociales 1 719 0 0 0 1 719 Dettes fiscales 18 634 0 0 0 18 634 Dettes sur acquisition immeubles de placement 495 229 229 0 266 Autres dettes 10 938 9 828 9 828 0 1 110 Produits constatés d'avance 453 0 0 0 453 Total des autres passifs 32 913 10 057 10 057 0 22 856 La partie courante des autres passifs a une échéance à moins d'un an. 7.8. PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES en milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Revenus locatifs 13 582 24 806 Ventes programmes immobiliers 10 588 3 723 Autres 9 135 14 906 Chiffre d'affaires 33 304 43 435 Page 23 24 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 7.9. VARIATION JUSTE VALEUR IMMEUBLES ET DROITS AU BAIL en milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Juste valeur immeubles 3 738 12 527 Juste valeur droits au bail 0 0 Total de la variation JV immeubles & droits au bail 3 738 12 527 7.10. CHARGES FINANCIERES en milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Intérêts des emprunts et des contrats de location 1 081 2 348 financement Intérêts des comptes courants d'associés -167 1 Autres charges & produits -192 574 Intérêts et charges assimilées (A) 722 2 922 Rémunération de la trésorerie et équivalents 0 29 Produits des instruments de couverture 0 0 Produits de trésorerie et équivalents (B) 0 29 Montant net des charges financières (A - B) 722 2 894 7.11. IMPOT SUR LES BENEFICES ET IMPOTS DIFFERES en milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Impôts exigibles 1 2 177 impôts différés 1 474 -2 989 Impôts différés sur activation déficit 0 0 Impôts 1 475 -812 Les reports déficitaires existants se sont traduits par la constatation d'un impôt différé actif quand le délai pour en obtenir le recouvrement parait probable. 8 - Autres informations 8.1. REMUNERATION DES DIRIGEANTS Monsieur Hsueh Sheng WANG, Président Directeur Général de la société Eurasia Groupe assume par ailleurs le mandat du Président Directeur Général de la société EFI. Au 30 juin 2019, aucune rémunération n'a été constatée dans les comptes. 8.2. PARTIES LIEES Avec la Société MORGAN LI INVESTMENT GROUP LIMITED, actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote La société MORGAN LI INVESTMENT LIMITED, a procédé durant les exercices 2012 à 2013 des apports Page 24 25 EURASIA GROUPE - 30 juin 2019 en compte courant d'associé non rémunérés. 