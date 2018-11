Eurasia Groupe : EURASIA GROUPE PRESIDÉE PAR WANG HSUEH SHENG PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE A HAUTEUR DE 73% DANS LA SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL

Gennevilliers, le 20 novembre 2018

EURASIA GROUPE PRESIDÉE PAR WANG HSUEH SHENG

PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE A HAUTEUR DE 73%

DANS LA SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL

Après plusieurs années de négociation, la SA EURASIA GOUPE a signé en date du 28 juillet 2018 une prise de participation à hauteur de 73% dans la SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL (RCS 658 200 696).

Fondée en 1936, la SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL est une foncière immobilière qui s'est implantée au Blanc Mesnil. A ce jour elle dispose d'un patrimoine très important notamment d'une propriété à Sainte Maxime de plus de 9.000 m2, d'un domaine à BAZOCHE (78) d'une superficie de plus de 21.500 m2, d'un domaine à NEUG/BEUVRON (41) de plus de 206 ha et d'une réserve foncière idéalement située sur le BLANC MESNIL et au BOURGET de plus de 144.000 mêtres carré.

Par cette prise de participation, WANG Hsueh Sheng déclare ainsi « renforcer la position importante du Groupe en terme de détention foncière sur le département de Seine Saint Denis ».

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216130

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56058-2018.11.20-information-sur-acquisition-stm.pdf

