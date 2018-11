Eurasia Groupe : HSUEH SHENG WANG PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SA EURASIA GROUPE NOMMÉ PRESIDENT DE LA SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL

Gennevilliers, le 28 novembre 2018

HSUEH SHENG WANG PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

DE LA SA EURASIA GROUPE

NOMMÉ PRESIDENT DE LA SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL

Suite à la prise de participation majoritaire au sein de la société SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL réalisée au mois de juillet 2018, le Conseil d'Administration d'EURASIA GROUPE par délibération en date du 11 septembre 2018, a nommé Monsieur WANG Hsueh Sheng aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.

Hsueh Sheng WANG a remercié le Conseil de la confiance témoignée et annonce une nouvelle dynamique au sein de la Direction de la SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil et de la réserve foncière, propriété de STM.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permette d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56149-2018.11.28-information-wang-dg-stm.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews