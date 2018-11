EURASIA GROUPE

RETARD DANS LA PUBLICATION

DU RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018

Gennevilliers, le 07 novembre 2018

La société informe ses actionnaires du retard pris concernant la publication de son rapport semestriel.

Ce retard s'explique par le retard pris dans les travaux comptables au regard de la cession de l'immeuble de CHEVILLY LARUE, détenue par la filiale SCI FELIX, au cours du premier semestre 2018.

La société anticipe une publication des comptes et du rapport du Commissaire aux comptes au plus tard pour 30 novembre 2018.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216130

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55886-2018.11.07-information-retard-compte-semestriel-06.2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews