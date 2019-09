Eurazeo : Berenberg entame un suivi à 'conserver'

11/09/2019 | 11:16

Berenberg entame un suivi d'Eurazeo avec un conseil 'conserver' et un objectif de cours de 68,5 euros, notant le savoir-faire de la société en création de valeur, avec une croissance annuelle moyenne de la valeur d'actifs nette de 15,2% depuis 2011.



'L'accent stratégique actuel est mis sur la transition vers un modèle dual avec en son coeur un développement rapide de son activité de gestion d'actif', estime l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



'Toutefois, nous pensons que l'entreprise n'est qu'au début de sa transition et que le principal catalyseur pour le cours de Bourse demeurera le portefeuille de bilan à moyen terme', nuance le broker.



