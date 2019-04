Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo, annonce un investissement minoritaire dans Q Mixers, une marque premium de boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York. Il s’agit du quatrième investissement d’Eurazeo Brands depuis mai 2017 et de son premier investissement dans le secteur agroalimentaire. Eurazeo Brands investit 40 millions de dollars dans Q Mixers, aux côtés des fondateurs Jordan Silbert et Ben Karlin et d’autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures.Créé à Brooklyn en 2007, la mission de Q Mixers est de rehausser le cocktail avec des boissons raffinées et de qualité. Les produits proposés combinent les meilleurs ingrédients tout en limitant la teneur en sucre. Dans son segment, Q Mixers est la marque ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis.Eurazeo Brands mettra à disposition de Q Mixers son expertise opérationnelle, industrielle et dans le développement de marque. Cet investissement permettra l'accélération de la stratégie marketing de la société, le développement d'une forte communauté de consommateurs et d'influenceurs et l'expansion rapide de Q Mixers dans les réseaux de supermarchés.Dans le cadre de l'investissement d'Eurazeo Brands dans Q Mixers, Jim Goldman, senior Advisor d'Eurazeo avec à son actif plus de 30 ans d'expérience dans la construction et la gestion de marques et George Birman, membre de l'équipe d'investissement d'Eurazeo Brands rejoindront le conseil d'administration de Q Mixers.