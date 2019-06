EURAZEO : Growth investit dans la plateforme de photographie professionnelle Meero

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Growth a annoncé la prise de participation minoritaire dans Meero, plateforme de photographie professionnelle. Le groupe apporte 56 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de 230 millions de dollars aux côtés de Prime Ventures et Avenir Growth et de ses investisseurs historiques – Global Founders Capital, Aglaé Ventures, Alven, White Star Capital et l’équipe Venture d’Idinvest Partners.Créée en 2016, Meero, compte aujourd'hui 31 000 clients et 600 salariés de 49 nationalités répartis dans cinq bureaux à Paris, New York, Shanghai, Tokyo et Bangalore.Cette levée de fonds lui permettra de proposer ses solutions à de nouveaux clients et dans de nouvelles géographies, d'accélérer le développement de ses services dédiés à la communauté des photographes et de parfaire ses technologies d'édition automatique et d'enrichissement de contenu.