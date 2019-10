EURAZEO PME : EFESO Consulting se rapproche de FibonacciLab

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EFESO Consulting, leader mondial du conseil en excellence opérationnelle basé à Paris, et la société suisse FibonacciLab, société de conseil experte en science et exploitation des données, annoncent leur rapprochement. La croissance du groupe EFESO est soutenue par une prise de participation majoritaire d’Eurazeo PME.Le groupe EFESO compte plus de 500 consultants à travers le monde et des bureaux dans plus de 25 pays. L'arrivée de FibonacciLab dans le groupe EFESO renforce son portefeuille d'analytique avancée de manière significative.