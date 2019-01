EURAZEO : Patrimoine fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Londres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs physiques notamment immobiliers, a annoncé l’acquisition d’Euston House, un immeuble de bureaux situé à Londres, en collaboration avec Arax Properties. Cet ensemble a été acquis en pleine propriété pour environ 105 millions d'euros et représentera pour Eurazeo et après financement, un investissement en fonds propres d’environ 40 millions d'euros.D'une superficie d'environ 11 000 mètres carrés, Euston House est situé dans le quartier de Camden, qui comprend un grand nombre d'établissements de soins de santé et d'écoles. Le quartier a par ailleurs connu de récentes transformations autour des gares de King's Cross St. Pancras et d'Euston grâce aux principales entreprises mondiales de technologie et de médias telles que Google, Facebook et Universal qui y louent ou y font construire de grands complexes de bureaux pour leur siège social européen ou britannique.L'immeuble est totalement loué jusqu'en 2022 procurant ainsi un rendement locatif sécurisé et à terme un très fort potentiel de réversion locative. Un programme de travaux sera mis en oeuvre pour capter ce potentiel et améliorer significativement la valorisation de l'actif.