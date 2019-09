Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Capital annonce la réalisation de l’acquisition d’Elemica, un réseau d’approvisionnement numérique en mode Cloud. La valeur d’entreprise d’Elemica s’élève à environ 390 millions de dollars, dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95 % du capital. Cette transaction est le septième investissement d'Eurazeo en Amérique du Nord. A date, Eurazeo a investi plus d'un milliard de dollars en capital en Amérique du Nord.Cet investissement s'inscrit dans une stratégie de développement de nouvelles solutions pour les clients d'Elemica et d'élargissement de l'offre vers de nouvelles industries ainsi que d'accélération de la croissance à l'international.Fondée en 2000 par un groupe de grandes sociétés industrielles de dimensions mondiales, Elemica offre des solutions SaaS qui permettent à ses clients de se connecter, d'automatiser leurs échanges commerciaux et d'avoir une visibilité complète des flux au sein de leur chaine d'approvisionnement. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale.