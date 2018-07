EURAZEO : améliore ses résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 189,7 millions d’euros contre 155,5 millions d’euros un an plus tôt. La contribution des sociétés nettes du coût de financement a progressé de 5,9% à 155 millions d’euros, sous l’effet d’une hausse de l’Ebit ajusté des participations en intégration globale.Le chiffre d'affaires économique - qui prend en compte ses ventes consolidées et la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence – à périmètre Eurazeo constant est ressorti à 3 milliards d'euros soit une progression de 10 %. A taux de change constants, il a augmenté de 14 %, et même de 17 % hors les actifs en cours de cession.Au 30 juin 2018, l'actif net réévalué – un indicateur clé du secteur qui mesure la valeur du portefeuille d'actifs - est ressorti à 78,3 euros par action, en hausse de 5,3 % comparé au 31 décembre 2017 et de 6,9 % ajusté du dividende versé en 2018.La société d'investissement affiche une trésorerie de 292 millions d'euros au 30 juin 2018 et 714 millions d'euros proforma de l'ensemble des opérations signées.