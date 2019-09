EURAZEO : crée un Comité Digital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus que jamais convaincu de la nécessité d’être un pionnier dans le domaine du digital, Eurazeo a décidé de la création d’un Comité Digital auprès du Conseil de Surveillance dont la composition sera décidée prochainement.Le comité aura pour mission notamment d'échanger avec le management concernant la stratégie du groupe en matière digitale ; d'accélérer l'intégration du digital au sein des activités opérationnelles pour en faire un levier de croissance;- de surveiller et analyser l'environnement digital (concurrents, risques et opportunités, innovations technologiques) et en coordination avec le comité d'audit, d'évaluer le risque cyber et la pertinence des mesures mises en place.Virginie Morgon, présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : "Le comité digital se réunira deux fois par an pour faire le point sur les progrès de transformation et de recherche d'excellence dans les opérations d'Eurazeo, de la due diligence à l'investissement, mesurer les projets de transformation et de disruption de nos sociétés de portefeuille, ainsi que les investissements réalisés par nos deux pôles Idinvest Venture et Eurazeo Growth".