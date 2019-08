Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo a annoncé vendredi soir la signature d’un accord définitif pour l’acquisition d’Elemica, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement en mode Cloud. Elemica avait été acquis en 2016 par Thoma Bravo, un acteur majeur du capital-investissement basé aux Etats-Unis. Eurazeo Capital investira environ 250 millions de dollars (investissement en fonds propres d’Eurazeo et ses affiliés – montant sous réserve d’ajustements usuels d’ici à la réalisation de l’opération) pour acquérir Elemica aux côtés de son équipe de direction.La réalisation de l'opération est prévue au troisième trimestre de l'année 2019.Fondée en 2000 par un groupe de grandes sociétés industrielles de dimensions mondiales afin de digitaliser leurs chaînes d'approvisionnement, et basée en Pennsylvanie, Elemica offre des solutions SaaS qui permettent à ses clients et leurs fournisseurs, acheteurs et prestataires de logistiques de se connecter, d'automatiser leurs échanges commerciaux et d'avoir une visibilité complète des flux au sein de leur écosystème.L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale. Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme d'Elemica.