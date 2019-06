EURAZEO : prend une participation minoritaire au capital de PayFit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Growth annonce la prise d’une participation minoritaire au capital de PayFit, leader de la gestion de la paie et des solutions RH pour les PME. La société d'investissement apporte 35 millions d’euros en tant que chef de file d’un tour de table de 70 millions d’euros aux côtés de Bpifrance et des partenaires historiques de la société, Accel, Frst (anciennement Otium Venture) et Xavier Niel.Lancée en 2016, PayFit est une start-up française qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes. En digitalisant ces tâches administratives et chronophages, PayFit libère du temps aux employeurs et à leurs employés et leur permet de se recentrer sur l'essentiel : l'humain et non l'administratif.PayFit compte à ce jour 300 employés dans ses bureaux à Paris, Barcelone, Berlin et Londres. Ces derniers accompagnent 3 000 entreprises dans la gestion de leurs paies et de leurs ressources humaines.PayFit, qui connaît une très forte croissance depuis son lancement, poursuivra grâce à cette levée de fonds son expansion européenne avec notamment l'ouverture de bureaux en Italie dès 2020. Elle prévoit aussi de développer de nouveaux modules qui viendront compléter son offre.