EURAZEO : s'allie avec l'espagnol MCH, dont il va prendre 25% du capital

Eurazeo a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec MCH Private Equity (MCH), l’un des leaders espagnols du private equity mid market (PME). La société d'investissement va acquérir 25 % du capital de MCH et souscrira, en qualité de partenaire investisseur, au fonds MCH V qui sera lancé dans les prochains mois. Le montant total de l’investissement d’Eurazeo est d’environ 100 millions d’euros. Ce montant comprend le " commitment " au fond V. Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans l’ambition d’Eurazeo de développer son réseau international." Avec près d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, 34 investissements réalisés depuis sa création et plus de 20 années d'expérience, MCH bénéficie de l'un des meilleurs track records en Europe du sud. L'équipe de 20 professionnels de l'investissement est dirigée par Jaime Hernández Soto, José María Muñoz, Andrés Peláez et Ramón Núñez ", a souligné Eurazeo.Les deux sociétés demeureront indépendantes, leurs équipes d'investissement restant dédiées à leurs fonds et marchés domestiques respectifs. La réalisation de l'opération reste conditionnée à l'approbation de l'autorité de marché espagnole.