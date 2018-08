Eurazeo : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo a annoncé la signature d’un accord avec Thomas Meyer, fondateur et actionnaire de contrôle de Desigual, la marque espagnole de vêtements, concernant la cession de sa participation de 10% dans la société. Les deux parties ont décidé, compte tenu de l’environnement de marché et de leurs échéances et objectifs respectifs, qu’il était dans leur intérêt et dans celui de Desigual que Thomas Meyer devienne l’actionnaire unique de la société.Les produits de cession relatifs à cette opération représenteront 141,9 millions d'euros pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, et 105,7 millions d'euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de 0,5 fois son investissement initial.Eurazeo avait investi dans la marque espagnole de vêtements en 2014.