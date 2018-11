Eurazeo : ANR en hausse de 4,5% sur neuf mois grâce aux acquisitions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi que le montant de son actif net réévalué (ANR) par action avait progressé de 4,5% sur les neuf premiers mois de l'année, grâce notamment à ses investissements dans les fonds Idinvest et Rhône Capital, alors que sur la même période le baromètre de la Bourse de Paris a reculé de 3,3%.

L'ANR par action du groupe s'est établi à 77,7 euros à fin septembre, contre 74,4 euros à fin décembre, a précisé le fonds.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires économique s'est inscrit à 1,48 milliard d'euros, en hausse de 10,4% à périmètre constant et de 9,1% à taux de change et pérmiètre constants. Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence.

"Le troisième trimestre 2018 illustre parfaitement la très forte dynamique dans laquelle s'inscrit Eurazeo. Depuis le début de l'année, notre activité a connu une croissance de 12,5% et nous avons réalisé des montants élevés d'investissements et de cessions pour respectivement 2,6 et 2,7 milliards d'euros, dont celle très emblématique d'Asmodee pour près de quatre fois notre investissement", a commenté Virgine Morgon, présidente du directoire d'Eurazeo.

Le groupe Eurazeo a par ailleurs fait état d'une trésorerie nette de 382 millions d'euros d'euros à fin septembre, contre 379 millions à fin décembre, et d'actifs sous gestion en hausse de 8,7% depuis le début de l'année, à 16,6 milliards d'euros.

