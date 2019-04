Eurazeo : Alliance stratégique avec MCH Private Equity

Olivier Millet, membre du Directoire d'Eurazeo et président du Directoire d'Eurazeo PME a déclaré : "Avec cette alliance stratégique avec MCH, Eurazeo PME poursuit son ambition de devenir un leader européen du Private Equity mid-market. Ce partenariat permet également au Groupe Eurazeo de poursuivre son développement sur ses différentes classes d'actifs et d'étendre son réseau international. "

L'alignement de stratégie d'investissement entre Eurazeo PME et MCH ainsi que la complémentarité de leurs réseaux seront sources de création de valeur pour les sociétés de leurs portefeuilles et leurs partenaires investisseurs. MCH bénéficiera de la force du réseau international d'Eurazeo ainsi que de la compétence de ses équipes digital et RSE.

Fondé en 1998 et basé à Madrid, MCH est un leader espagnol du private equity. Avec près d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, 34 investissements réalisés depuis sa création et plus de 20 années d'expérience, MCH bénéficie de l'un des meilleurs track records en Europe du sud. L'équipe de 20 professionnels de l'investissement est dirigée par Jaime Hernández Soto, José María Muñoz, Andrés Peláez et Ramón Núñez.

Frans Tieleman, directeur d'Eurazeo Development, ajoute : "Acteur reconnu sur le marché espagnol du mid-market, MCH a toujours démontré de très belles performances. Nous sommes ravis de nous engager aux côtés du management de MCH pour cette nouvelle phase de son développement initiée par le lancement prochain du fonds MCH V."

Jaime Hernandez Soto et José María Muñoz, associés fondateurs de MCH, déclarent : "Nos valeurs et philosophies communes constituent une base solide pour le succès de ce partenariat. Il s'agit d'une étape importante pour le développement de MCH. Nous sommes heureux de cette alliance qui nous permet de renforcer l'empreinte internationale, l'influence et les compétences de nos deux sociétés. Nous sommes convaincus que les deux équipes, dont l'indépendance sera maintenue, mettront à profit leurs expertises pour construite un acteur européen majeur. "

A propos d'Eurazeo

oEurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

oEurazeo est cotée sur Euronext Paris.

oISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA