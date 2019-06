Eurazeo : Capital acquiert 51% de Ducasse Education via Sommet Education

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo Capital, le pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans l'accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d'euros de valorisation, a annoncé jeudi l'acquisition de 51% du capital de Ducasse Education, acteur majeur des arts culinaires et de la pâtisserie, par Sommet Education, groupe d'enseignement spécialisé en management hôtelier. Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été dévoilés.

-Composé de trois écoles en France et à l'international (Philippines, Brésil et bientôt Emirats Arabes-Unis), Ducasse Education dispose d'une multitude d'expertises techniques, méthodologiques et innovantes. Ducasse Education accueille plus de 800 étudiants et 3.000 apprentis sur ses trois campus.

-Sommet Education, acteur majeur de l'enseignement supérieur, a été constitué autour des établissements de management hôtelier Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global Hospitality Education, acquis en 2016 par Eurazeo. Fort de 5.000 étudiants provenant de plus de 100 pays, le groupe, implanté en Suisse, forme les futurs leaders de l'hôtellerie.

-En accord avec sa stratégie d'accompagnement de long terme de ses participations, Eurazeo Capital déploie tous les moyens financiers, techniques et humains à sa disposition pour accélérer le développement et la transformation de Sommet Education. Depuis 2016, Eurazeo a mis en place une équipe de management performante, des structures opérationnelles efficaces au service d'une ambition : créer le leader mondial de l'éducation dans les métiers de l'hôtellerie, de la gastronomie et des services.

-L'acquisition de Ducasse Education démontre la capacité de Sommet Education à agréger des marques premium et permettra au groupe de proposer des parcours plus complets, grâce notamment à la formation continue. Ducasse Education bénéficiera des structures de Sommet Education, en particulier pour le recrutement de nouveaux élèves et de l'expertise d'Eurazeo dans le développement à l'international, la RSE et la digitalisation.

