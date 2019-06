EURAZEO CAPITAL ET SOMMET EDUCATION FINALISENT

L'ACQUISITION DE DUCASSE EDUCATION

Paris, le 6 juin 2019 - Eurazeo Capital, annonce l'acquisition de 51 % du capital de Ducasse Education, acteur majeur des arts culinaires et de la pâtisserie, par Sommet Education, groupe d'enseignement spécialisé en management hôtelier.

Depuis sa création en 1999, Ducasse Education introduit un savoir-faire unique d'excellence en cuisine et pâtisserie à travers une offre large de formations initiales, continues et de programmes de reconversion. Composé de trois écoles en France et à l'international (Philippines, Brésil et bientôt Émirats Arabes-Unis), le groupe dispose d'une multitude d'expertises techniques, méthodologiques et innovantes. Ducasse Education accueille plus de 800 étudiants et 3000 apprentis sur ses 3 campus.

Sommet Education, acteur majeur de l'enseignement supérieur, a été constitué autour des établissements de management hôtelier Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global Hospitality Education, acquis en 2016 par Eurazeo. Fort de 5000 étudiants provenant de plus de 100 pays, le groupe forme les futurs leaders de l'hôtellerie. Implanté en Suisse, Sommet Education dispose d'un atout unique puisqu'il est le seul groupe de management hôtelier à classer ses deux institutions parmi les quatre premières au monde en matière d'enseignement hôtelier et parmi les trois premières au monde en matière de réputation auprès des employeurs (QS World University Rankings by Subject 2019).

En accord avec sa stratégie d'accompagnement de long terme de ses participations, Eurazeo Capital déploie tous les moyens financiers, techniques et humains à sa disposition pour accélérer le développement et la transformation de Sommet Education. Depuis 2016, Eurazeo a mis en place une équipe de management performante, des structures opérationnelles efficaces au service d'une ambition : créer le leader mondial de l'éducation dans les métiers de l'hôtellerie, de la gastronomie et des services.

L'acquisition de Ducasse Education démontre la capacité de Sommet Education à agréger des marques premium et permettra au groupe de proposer des parcours plus complets, grâce notamment

la formation continue. Ducasse Education bénéficiera des structures de Sommet Education, en particulier pour le recrutement de nouveaux élèves et de l'expertise d'Eurazeo dans le développement

l'international, la RSE et la digitalisation.

Marc Frappier, Directeur d'Eurazeo Capital a déclaré : « Cette décision d'investissement, ainsi que le soutien d'Eurazeo Capital, vont permettre à Sommet Education de continuer son développement en élargissant son offre de formations et en devenant l'acteur majeur des formations de l'hôtellerie et de la gastronomie. »

Benoit-EtienneDomenget, Président de Sommet Education, ajoute : « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présence au sein des arts culinaires, un secteur