Eurazeo : Capital investira environ 250 millions de dollars pour acquérir Elemica

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé vendredi avoir signé un accord définitif afin d'acquérir Elemica, un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement en mode Cloud.

Eurazeo Capital investira environ 250 millions de dollars (225,2 millions d'euros) pour acquérir Elemica aux côtés de son équipe de direction. L'investissement sera réalisé en fonds propres d'Eurazeo et de ses affiliés tandis que le montant pourra faire l'objet "d'ajustements usuels" d'ici à la réalisation de l'opération. Celle-ci est prévue au troisième trimestre 2019, a indiqué la société d'investissement dans un communiqué.

"L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale", a souligné Eurazeo. "Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme d'Elemica", a ajouté le groupe.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire