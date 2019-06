EURAZEO GROWTH DEVIENT ACTIONNAIRE D'ADJUST,

LEADER EN ATTRIBUTION, MESURE ET PREVENTION DE FRAUDE POUR

LES APPLICATIONS MOBILES

Paris, le 12 juin 2019 - Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire au capital d'Adjust, leader en attribution, mesure et prévention de fraude pour les applications mobiles.

Dans le cadre du développement de la société, Eurazeo Growth apporte 60 millions d'euros en tant que chef de file d'un tour de table aux côtés de Sofina, Morgan Stanley Alternative Investment Partners et de Highland Europe, investisseur historique d'Adjust. Cette levée de fonds est la plus importante en Europe depuis le début de l'année 2019 et le premier investissement d'Eurazeo Growth en Allemagne.

Créée en 2012, Adjust fournit à ses clients répartis partout dans le monde des outils leur permettant d'attribuer les installations à la bonne source ou à la bonne campagne marketing, de les protéger du trafic frauduleux, de mesurer en temps réel les performances de leurs applications et d'analyser précisément l'activité in app de leurs utilisateurs, leur permettant de faire les meilleurs choix marketing plus rapidement. Adjust est partenaire des principales plateformes dont Facebook, Google, Snap, Twitter, Line, et Tencent. Plus de 25 000 applications ont choisi les solutions d'Adjust pour améliorer leur performance. Adjust emploie aujourd'hui plus de 350 personnes réparties dans ses bureaux de Berlin, New York, San Francisco, São Paulo, Paris, Londres, Moscou, Istanbul, Tel Aviv, Séoul, Shanghai, Pékin, Tokyo, Mumbai et Singapour.

Adjust, qui connaît une très forte croissance depuis 2013, poursuivra grâce à cette levée de fonds le développement de son offre de produit et son développement à l'international.

Yann du Rusquec et Guillaume Santamaria, Directeurs d'Eurazeo Growth ont déclaré : « Nous sommes très heureux d'entrer au capital d'Adjust, qui est un des symboles du dynamisme de l'écosystème tech en Allemagne. » « En tant que leader sur son marché, Adjust est idéalement positionnée pour élargir son offre, étendre sa présence géographique, et s'affirmer ainsi comme l'une des plus grandes réussites tech mondiales issues d'Europe ».

Christian Henschel, Co-fondateuret Président d'Adjust, ajoute : « Ce dernier tour de table nous permettra de continuer à harmoniser les efforts de marketing des marques, en le rendant plus simple, plus intelligent et plus sûr. Les investissements que nous faisons dans notre solution permettront à nos clients de mieux se positionner sur leurs marchés, alors que nous devenons le moteur définitif de la croissance de la téléphonie mobile. Aux côtés de notre investisseur actuel Highland Europe, nous sommes heureux d'accueillir Eurazeo Growth, Morgan Stanley Alternative Investment Partners et Sofina qui partagent notre objectif et joueront un rôle fondamental pour accélérer notre stratégie de croissance. »