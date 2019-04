EURAZEO GROWTH DEVIENT ACTIONNAIRE DE MANOMANO, LA

PLACE DE MARCHE LEADER EUROPEEN SUR LE SECTEUR DU

BRICOLAGE ET DU JARDINAGE

Paris, le 2 avril 2019 - Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire dans ManoMano, place de marché en ligne spécialisée dans la vente de produits de bricolage, de rénovation et de jardinage.

Eurazeo Growth apporte 50 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de 110 millions d'euros aux côtés d'Aglae Ventures, BPI Large Venture et des investisseurs historiques de ManoMano : General Atlantic, BPI, Partech et Piton.

Créée en France en 2013, par deux passionnés de bricolage et anciens investisseurs Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano, est une place de marché dédiée au bricolage et au jardinage qui opère en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Avec plus de 1,9 million de clients actifs et plus de 1 500 vendeurs en ligne, l'entreprise développe une approche centrée sur le client et l'utilisation forte des données. Elle offre ainsi à ses clients la possibilité d'accéder à des produits de jardinage et de bricolage à prix abordables, auprès d'un réseau toujours plus conséquent de marchands. ManoMano propose également à sa communauté de bricoleurs des contenus conçus autour du « do-it-yourself ».

Cette levée de fonds permettra à ManoMano de poursuivre l'accélération de son développement à l'international, le développement d'offres et services innovants BtoC et BtoB et le renforcement de ses équipes R&D.

Yann du Rusquec, Managing Director d'Eurazeo Growth, déclare : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entrons aujourd'hui au capital de ManoMano. Nous suivons la société depuis plus de 3 ans et avons été témoin de son développement spectaculaire dans un secteur très vaste qui a amorcé sa transformation digitale et où l'expérience clients, des particuliers et des professionnels peut être considérablement améliorée. »

Christian Raisson et Philippe de Chanville, co-fondateurs,déclarent : « Notre ambition est de véritablement transformer les usages de l'industrie, pour cela, nous avons besoin des meilleurs talents tech d'Europe. C'est au sein d'une scale-up française et pro-européenne, qu'ils pourront véritablement imaginer les standards du e-commerce de demain et se réaliser pleinement dans un environnement où audace rime avec épanouissement personnel.»

Cet investissement est le premier d'Eurazeo Growth, né du rapprochement entre les équipes d'Idinvest Growth et d'Eurazeo Croissance. Eurazeo Growth finance et accompagne le développement d'entreprises internationales au modèle ou à la technologie disruptives leur permettant d'être un acteur de référence sur des marchés en très forte croissance. Eurazeo Growth dispose d'une grande capacité d'investissement, de solides positions internationales et d'un écosystème digital très dense.

