EURAZEO GROWTH DEVIENT ACTIONNAIRE DE MEERO,

LA PREMIERE PLATEFORME DE PHOTOGRAPHIE A LA DEMANDE

Paris, le 19 juin 2019 - Eurazeo Growth annonce la prise de participation minoritaire dans Meero, la start-up qui révolutionne le monde de la photographie professionnelle en permettant à ses clients d'accéder à des offres photo et vidéo sur mesure dans le monde entier, tout en facilitant le travail des photographes au quotidien.

Eurazeo Growth apporte 56 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de 230 millions de dollars aux côtés de Prime Ventures et Avenir Growth et de ses investisseurs historiques - Global Founders Capital, Aglaé Ventures, Alven, White Star Capital et l'équipe Venture d'Idinvest Partners.

Créée en 2016, Meero, compte aujourd'hui 31 000 clients et 600 salariés de 49 nationalités répartis dans cinq bureaux à Paris, New York, Shanghai, Tokyo et Bangalore. De l'apport de revenus à la prospection, la facturation et au recouvrement en passant par la post-production et la livraison, Meero se charge de toutes les tâches laborieuses et chronophages des photographes professionnels. L'entreprise propose de les accompagner au quotidien avec des outils de comptabilité, CRM, marketing, etc.

Meero répond également à une problématique majeure dans le monde de la photographie : la

retouche d'images. Sa technologie de pointe d'édition, d'enrichissement de contenu et

d'automatisation de la retouche réduit le temps de post-production à quelques secondes.

Cette levée de fonds permettra à Meero de proposer ses solutions à de nouveaux clients et dans de

nouvelles géographies, d'accélérer le développement de ses services dédiés à la communauté des

photographes et de parfaire ses technologies d'édition automatique et d'enrichissement de contenu.

Benoist Grossmann, Managing Partner d'Idinvest et d'Eurazeo Growth, déclare : « Cette opération renforce la position d'Eurazeo au sein de Meero. L'équipe Venture d'Idinvest qui accompagne la société depuis 2018 a le plaisir de réinvestir aux côtés de l'équipe Eurazeo Growth dans le cadre de ce nouveau tour de table. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de Meero qui connaît une ascension fulgurante ces derniers mois. »

Yann du Rusquec, Managing Director d'Eurazeo Growth, ajoute : « En quelques mois Meero a pris le leadership mondial d'un marché important dont elle définit elle-même les contours, en apportant beaucoup de valeur à ses clients et aux photographes professionnels. Nous sommes très heureux de participer à ce projet exceptionnel. »

1