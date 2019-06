Eurazeo : Growth devient actionnaire de la plate-forme de photographie Meero

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo Growth a annoncé lundi avoir investi un montant de 56 millions de dollars pour prendre une participation minoritaire au capital de la start-up française Meero, première plate-forme de photographie à la demande.

Créée en 2016, Meero fournit de nombreux services aux photographes professionnels, dont l'automatisation de la retouche de photos via l'intelligence artificielle.

La société vient de procéder à un nouveau tour de table de 230 millions d'euros auquel, outre Eurazeo, participent Prime Ventures et Avenir Growth et les investisseurs historiques Global Founders Capital, Aglaé Ventures, Alven, White Star Capital et l'équipe Venture d'Idinvest Partners.

"Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de Meero qui connaît une ascension fulgurante ces derniers mois", a déclaré Benoist Grossmann, managing partner d'Idinvest et d'Eurazeo Growth, cité dans un communiqué.

"En quelques mois, Meero a pris le leadership mondial d'un marché important dont elle définit elle-même les contours, en apportant beaucoup de valeur à ses clients et aux photographes professionnels", a souligné de son côté Yann du Rusquec, managing director d'Eurazeo Growth.

