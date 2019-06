Eurazeo : Growth investit 60 millions d'euros dans la société allemande Adjust

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo Growth a annoncé mercredi avoir investi un montant de 60 millions d'euros pour prendre une participation minoritaire au capital d'Adjust, société d'attribution, de mesure et de prévention de fraude pour les applications mobiles.

Dans le cadre du développement d'Adjust, Eurazeo Growth apporte 60 millions d'euros en tant que chef de file d'un tour de table aux côtés de Sofina, Morgan Stanley Alternative Investment Partners et de Highland Europe, investisseur historique d'Adjust.

"Cette levée de fonds est la plus importante en Europe depuis le début de l'année 2019 et le premier investissement d'Eurazeo Growth en Allemagne", selon le communiqué envoyé par Eurazeo Growth.

Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d'Idinvest Growth et d'Eurazeo Croissance, l'ancien pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans l'accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d'euros de valorisation.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire