Eurazeo : JCDecaux Holding dépasse les 15% des DDV

08/08/2018 | 15:05

JCDecaux Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 août, le seuil de 15% des droits de vote d'Eurazeo et détenir 17,47% du capital et 15,05% des droits de vote de cette société d'investissement.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Eurazeo sur le marché dans le cadre d'un mandat d'achat indépendant, acquisition qui a été financée par les fonds propres de JCDecaux Holding.



JCDecaux Holding déclare qu'elle envisage de poursuivre ses achats sans accroitre sa participation au-delà du seuil de 23% du capital et qu'elle n'envisage pas de demander la nomination d'un ou plusieurs membres supplémentaires au conseil de surveillance.



