Eurazeo : Lancement d'un photographe pour Eurazeo 2019 et création d'un prix dédié à la jeune création en partenariat avec l'ENSP d'Arles

LANCEMENT DE LA 10E EDITION DU PRIX : « UN PHOTOGRAPHE

POUR EURAZEO » ET CREATION D'UN NOUVEAU PRIX DEDIE A LA JEUNE

CREATION EN PARTENARIAT AVEC L'ENSP D'ARLES

Paris, le 27 juin 2019

Eurazeo lance aujourd'hui la dixième édition de son grand Prix photographique : Un « Photographe pour Eurazeo ».

Ce Prix, qui récompense depuis 2010 le travail d'un photographe professionnel, est accompagné d'une dotation de 10 000 euros. Pour marquer ce dixième anniversaire, Eurazeo invite les photographes à raconter en douze images une histoire qui leur tient particulièrement à cœur.

Histoires d'amour, histoires anciennes, histoires drôles, histoire avec un grand H, histoires sans fin, histoires à dormir debout... qu'importe : « RACONTEZ-NOUSDES HISTOIRES ».

A l'occasion des 10 ans du Prix et à quelques jours de l'ouverture de la 50ème édition des Rencontres Photographiques d'Arles, Eurazeo annonce également la création d'un nouveau Prix baptisé

Eurazeo pour la Jeune Création photographique » en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles (ENSP). Les étudiants et jeunes diplômés de l'école sont invités à réfléchir à la même thématique que celle du Grand Prix. Une dotation de 5 000 euros sera remise au jeune photographe dont la série aura été retenue par le jury commun, constitué de professionnels de la photographie et auquel participe désormais la Direction de l'ENSP.

Les œuvres des deux lauréats seront exposées début 2020 à l'Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint- Germain-des-Près à Paris. Elles seront aussi présentées dans les supports de communication du Groupe et exposées dans ses bureaux à Paris et New York.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, souligne : « A l'occasion des 10 ans de notre Prix Photo, nous avons souhaité faire converger notre soutien historique à la photographie et notre engagement en faveur de l'Education et de l'égalité des chances. Nous développons, en effet, depuis 2015, avec des associations et des enseignants, des projets éducatifs innovants et transformants. Il s'agit de deux engagements forts et structurants auxquels l'ensemble des collaborateurs de notre Groupe est très attaché. Le lancement de ce nouveau Prix dédié à la jeune création photographique en partenariat avec une école internationalement reconnue va nous permettre de soutenir les talents de demain. Nous les invitons à faire preuve de créativité et d'audace, valeurs chères à notre société ! ».

