Eurazeo PME: Premier Semestre 2018

Paris, le 25 juillet 2018

Eurazeo PME poursuit sa croissance au premier semestre 2018 :

Chiffre d'affaires +15,7% à 609M€ et EBITDA +10,7% à 73M€

2 nouvelles acquisitions et un build-up pour un total investi de 121M€, accord pour la cession d'Odealim (ex. AssurCopro)

Pour Olivier Millet, Président du directoire d'Eurazeo PME : « Sur ce premier semestre nous poursuivons une forte dynamique d'acquisition et d'accompagnement du développement des entreprises dont nous sommes actionnaires. Deux nouvelles sociétés nous ont rejoint : VITAPROTECH, leader français de la sécurisation des accès physiques des sites sensibles, et 2RH GROUP (marques Shark, Bering, Segura et Cairn) un des leaders européens des équipements de protection pour la moto et l'outdoor. Avec notre soutien, In'Tech Medical a réalisé l'acquisition de Bradshaw Medical et double ainsi sa présence aux Etats-Unis. Nos participations réalisent un excellent semestre sur leurs marchés respectifs et ont engagé de nombreux projets sur le second semestre. »

I. DEUX ACQUISITIONS ET UN BUILD-UP : 121M€ d'investissement

EURAZEO PME a réalisé le 17 juillet 2018 l'acquisition de 2RH Group (marques Shark, Bering,

Segura et Cairn), un des leaders européens des équipements de protection pour la moto et l'outdoor. Eurazeo PME a investi 63M€.

L'ambition commune d'Eurazeo PME et des dirigeants est d'accélérer la trajectoire de croissance de la société en renforçant sa position de leader en France et en Europe, en particulier grâce à des opérations de croissance externe.

Fondé en 2008 à partir de la marque Shark, le groupe 2RH conçoit et fabrique des équipements de protection pour la moto et l'outdoor. Ces équipements, en accord avec la stratégie innovante

et l'esprit de l'entreprise, répondent aux plus hauts niveaux d'exigence en termes de performance

et de sécurité. 2RH compte plus de 600 collaborateurs et dispose de plusieurs sites de production

et logistique en France et à l'étranger (Portugal, Thaïlande). Le groupe réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, principalement en Europe, le premier marché mondial, où le groupe fait partie des leaders de l'industrie.

Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 100M€ en 2017 et une croissance organique de plus de 10% depuis 2011, le groupe a déjà réalisé deux acquisitions, Trophy (Bering, Segura, Bagster) en 2011 et Marlybag (Cairn) en 2016, lui permettant de diversifier son offre tout en renforçant ses réseaux de distribution.

Le 12 juillet 2018, Eurazeo PME est entrée au capital de ST Group, rebaptisé VITAPROTECH, pour un montant de 40M€. VITAPROTECH est le leader français de la sécurisation des accès physiques des sites sensibles à travers ses marques SORHEA, PROTECH et TIL Technologies. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 29M€ en 2017. Le groupe conçoit des solutions haut-de-gamme commercialisées à travers un réseau d'intégrateurs auprès d'opérateurs clés en France ou leur équivalent dans les autres pays (centrales de production d'énergie, infrastructures logistiques, sites régaliens, sièges de bancassurance, etc.). Le groupe a amorcé son internationalisation il y a quelques années à travers trois opérations de build-up (Etats-Unis, Canada, Belgique) et réalise 22% de son activité à l'international. VITAPROTECH emploie environ 160 personnes réparties sur cinq sites dont deux en France.

VITAPROTECH a pour ambition de devenir une référence d'envergure mondiale dans le domaine de la sécurisation des sites sensibles. Ce projet repose sur trois piliers : la montée en puissance des investissements technologiques et le développement associé de nouveaux produits et services, l'accélération de l'expansion en Europe et en Amérique, et la réalisation d'opérations de croissance externe. Eurazeo PME mettra son réseau d'affaires international (notamment Etats-Unis, Brésil, Chine, Allemagne), et ses expertises d'accompagnement opérationnel (gouvernance, digital, RSE, intégration des build-up, etc.) au service de la stratégie d'excellence du groupe.

Le 31 mai 2018, In'Tech Medical accélère son développement avec le soutien financier d'Eurazeo PME et acquiert Bradshaw Medical, fabricant américain d'instruments chirurgicaux pour l'orthopédie, spécialisée dans les manches en silicone. La société réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 30M$.

Eurazeo PME soutien In'Tech Medical dans le cadre de sa stratégie de développement en finançant en fonds propres cette opération à hauteur de 18M€. Cette transaction représente une opportunité pour In'Tech Medical de doubler sa présence locale aux Etats-Unis et de renforcer sa position de leader sur le marché des instruments pour la chirurgie orthopédique, en fournissant des solutions à ses clients dans le monde entier.

II. SIGNATURE D'UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION D'ODEALIM (ex. AssurCopro)

Eurazeo PME a annoncé le 16 juillet 2018 un accord pour la cession d'Odealim (ex. AssurCopro),

leader français du courtage d'assurance à destination des professionnels de l'immobilier à TA Associates. Le prix de cession pour Eurazeo PME est de 111M€, soit un multiple de 2,0x son investissement et 41% de TRI sur une période de 2 ans. La réalisation de la transaction est prévue en octobre 2018, post opérations préalables.

Sous l'impulsion d'Eurazeo PME, Odealim a conforté sa place de leader, réalisant notamment cinq acquisitions dont InterAssurances, le cabinet Jacques Boulard et Insor. Ces opérations ont permis d'élargir la clientèle et l'offre produit du groupe, tout en renforçant ses positions géographiques en

Ile-de-France et en région PACA ou en ouvrant de nouveaux territoires de conquête notamment à Lyon. Au cours des deux dernières années, la société a également accéléré sa transformation digitale, avec la création d'une offre en ligne et le lancement prochain pour ses clients d'un espace de gestion novateur et performant.

III. CROISSANCE DE L'ACTIVITE DES SOCIETES DU PORTEFEUILLE

Le chiffre d'affaires économique d'Eurazeo PME au 30 juin 2018 s'établit à 609M€, en progression de +15,7% à périmètre Eurazeo constant et à change constant. Sur ce même périmètre, l'EBITDA progresse de +10,7% à 73M€.

- Quatre des dix participations présentent une très forte progression de plus de 20% de leur chiffre d'affaires à périmètre Eurazeo constant et à change constant :

(1) REDSPHER (ex. Flash Europe) : le groupe est en forte croissance sur son cœur de métier, le Premium Freight, tant en France qu'à l'international. Depuis l'entrée d'Eurazeo PME au capital, le groupe a accentué, par croissance externe et croissance organique son internationalisation et sa stratégie digitale. (2) ODEALIM (ex. AssurCopro) : Le premier courtier français en assurances des copropriétés a multiplié les acquisitions depuis l'entrée dans son capital d'Eurazeo PME. (3) SMILE

(acquisition de juillet 2017). Activité soutenue en croissance de +20%, portée par la forte demande du marché. (4) IN'TECH MEDICAL (acquisition de juillet 2017) qui compte deux croissances externes depuis son acquisition par Eurazeo PME : Pyxidis, fabricant de conteneurs de stérilisation pour la chirurgie orthopédique et Bradshaw, fabricant américain d'instruments chirurgicaux pour l'orthopédie.

- Deux sociétés affichent une progression de leur chiffre d'affaires comprise entre 10% et 20% :

(1) VIGNAL LIGHTING GROUP réalise une progression tant en Europe qu'aux Etats-Unis et sur tous ses segments d'activité. (2) PETERS SURGICAL est en croissance notamment via son activité export.

- Trois sociétés affichent une progression de leur chiffre d'affaires comprise entre 0% et 10% :

(1) OROLIA s'est vu attribuer notamment un contrat de 34M$ sur plusieurs années pour la fabrication de balises de détresse (Personnel Recovery Device) pour l'US Army. Ce contrat commencera ses effets à partir de 2019. (2) MK DIRECT est en croissance sur le semestre par l'intégration dans le groupe de Envie de Fraise, en partie compensées par la baisse d'activité de Françoise Saget, la marque d'entrée-de-gamme du groupe. (3) LEON DE BRUXELLES dont l'activité a été impactée par les grèves de transports.

DESSANGE INTERNATIONAL connait une baisse de son chiffre d'affaires en raison de l'activité de distribution et logistique de produits qui a été pénalisée par les conditions climatiques difficiles du début d'année.

Enfin les groupes VITAPROTECH (ex. ST Group) et 2RH GROUP dans lesquels Eurazeo PME est entré au capital respectivement le 12 juillet 2018 et le 17 juillet 2018, seront consolidés à partir du 1er juillet 2018.

IV.CROISSANCE SEMESTRIELLE DE L'ANR +19%

Au 30 juin 2018, les actifs sous gestion s'élèvent à 878M€ et se répartissent entre l'ANR quote-part Eurazeo pour 456M€ et la gestion pour compte de tiers pour 424 M€. Les engagements non appelés sur les fonds gérés s'élèvent à 228M€ dont 200M€ sur Eurazeo PME III.

L'ANR d'Eurazeo PME s'apprécie en valeur de +16,6% comparé au 31 décembre 2017 (+89M€) sous l'effet notamment de la prise de valeur d'Odealim, valorisé au prix de l'accord de cession, soit +64% vs l'ANR du 31 décembre 2017. La variation de périmètre est notamment liée au build-up dans In'Tech Medical à hauteur de 11M€ quote-part Eurazeo.

V. EVOLUTION DES FONDS EURAZEO PME II ET EURAZEO PME III

Eurazeo PME II (vintage 2013 + montant d'origine 520M€) voit son ANR s'établir à 433M€ (dont 130M€ gérés pour les Investisseurs Partenaires) en hausse de 89M€ sous l'effet, notamment, de la prise de valeur d'Odealim, soit un multiple brut de 1,8x. Après cession d'Odealim, le DPI s'établira à 0,9x. Au 30 juin 2018, la performance des Investisseurs Partenaires dans le fonds est de 24%. Eurazeo PME II a été appelé à hauteur de 85%.

Lancé en mai 2017, Eurazeo PME III (658M€) est investi dans 4 participations (dont deux acquises en juillet 2018) et est, d'ores-et-déjà appelé à 36%. Son ANR, retraité des deux acquisitions récentes pour 105M€, se situe à 242M€, dont 92M€ pour les Investisseurs Partenaires.

VI.EVOLUTION DES EQUIPES

Eurazeo PME réunit 19 professionnels, dont 4 membres du Directoire, ayant démontré un large savoir-faire dans le capital-investissement et l'accompagnement de la transformation des PME en ETI.

L'équipe d'investissement est composée de 12 personnes, étoffée en juillet par l'arrivée de Kristen

Meredith comme Chargée d'Affaires. Kristen était précédemment Associate dans le fond BlackRock Private Equity au bureau de New York.

L'équipe d'investissement accueillera également à la rentrée Alexandre Bret en tant que Chargé d'Affaires Senior. Alexandre était précédemment Associate chez Rothschild & Cie.

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1191M€ et accompagne le développement de :

Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, MK Direct, Orolia,

Odealim, Smile, In'Tech Medical, Vitaprotech et 2RH. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

