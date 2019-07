Eurazeo : PME accompagne EFESO Consulting dans son rapprochement avec ROI Management Consulting

Bruno Machiels, Co-CEOd'EFESO : "Avec ROI, nous avons trouvé un partenaire qui partage les mêmes valeurs et une vision d'avenir. Nous allons renforcer la gestion intégrée des processus, de la technologie, des données et du capital humain afin d'aider nos clients à croître plus rapidement et de manière plus durable.

leur répondre précisément et résoudre leur problème, nous avions besoin d'une expertise et d'une approche de l'industrie à caractère plus international. S'associer à EFESO va nous apporter tout cela.

Hans-Georg Scheibe, Co-Fondateur et Managing Partner, ROI : "Les questions de nos clients autour de l'excellence opérationnelle sont devenues de plus en plus complexes au fil des ans. Afin de pouvoir continuer

et du changement. ROI va apporter son expertise technologique, en particulier sur le discrete manufacturing, et une vaste expérience de l'Industrie 4.0 et de la R&D. Avec la consolidation de nos positions dans la région DACH, Europe de l'Est et en Chine, nous allons pouvoir améliorer significativement notre capacité à servir les clients dans ces régions spécifiques."

Hans-Georg Scheibe et Michael Jung, fondateurs et managing partners de ROI deviennent membres du comité exécutif d'EFESO.

ROI est l'un des cabinets d'excellence opérationnelle le plus reconnu en Europe et fait figure d'expert dans la conception de systèmes de fabrication, de la chaîne d'approvisionnement, sur les sujets liés au smart et lean manufacturing, à l'optimisation de la R&D et à l'Industrie 4.0. Installé en Allemange, Autriche, Suisse, Tchéquie et en Chine, ROI a acquis une vaste expérience avec plus de 3000 projets menés à bien pour des entreprises industrielles.

travers ce rapprochement, EFESO Consulting étend le périmètre de ses activités en Europe de l'Est et vient renforcer le

Michael Jung, Co-Fondateur et Managing Partner, ROI : "Nous sommes heureux de rejoindre la gouvernance du groupe et d'apporter les compétences et l'approche professionnelle de ROI. En collaborant avec EFESO, nous allons pouvoir développer un véritable réseau international pour nos clients et renforcer nos compétences en excellence opérationnelle et sur l'Industrie 4.0. "

Pierre Meignen, Membre du Directoire d'Eurazeo PME ajoute : "EFESO Consulting a opéré ces dernières années des changements importants qui ont favorisé sa croissance et lui ont permis de se différencier sur le marché européen. Ce rapprochement avec ROI s'inscrit pleinement dans le développement de ses activités et son ambition pour l'avenir."

propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2Ride Holding, Dessange International, EFESO Consulting, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

À propos d'EFESO Consulting

EFESO Consulting est un cabinet de conseil international spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d'agilité et de productivité opérationnelle. EFESO compte parmi ses clients plus de 50 grands groupes internationaux actifs dans des secteurs très variés et qui lui renouvellent leur confiance depuis de nombreuses années. L'internationalisation du groupe est forte avec plus de 80% des ventes réalisées à l'international, ce qui lui permet d'intervenir en moyenne sur plus de quatre géographies par client. Fort de l'expertise industrielle et de la séniorité de ses 400 consultants présents dans plus de 25 bureaux dans le monde, EFESO est l'acteur de référence sur le segment du conseil en excellence opérationnelle.

Avec 72 M€ de chiffre d'affaires en 2018, le groupe a déjà intégré sept acquisitions ces six dernières années, ce qui lui a permis de se renforcer en Italie, aux Pays-Bas, en Egypte, en Inde, en Belgique et en Irlande notamment, ainsi que d'acquérir de nouvelles compétences et d'adresser des clients dans des nouveaux secteurs.

À propos de ROI Management Consulting

Expert en recherche et développement, processus de fabrication et de l'Industrie 4.0, ROI aide les industriels dans l'optimisation de leurs produits, technologies et réseaux de production, et exploite le potentiel du digital pour une production plus performante et des produits plus intelligents. Créé à Munich en 1999 et réalisant environ 20 M€ de chiffre d'affaires en 2018, le groupe emploie plus de 150 collaborateurs à travers le monde, notamment à Munich, Stuttgart,

