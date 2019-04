Eurazeo : PME accompagne le développement de 2 Ride Holding

Erwann Le Ligné, Membre du Directoire d'Eurazeo PME : "Comme annoncé lors de l'acquisition de 2 Ride Holding Group mi-2018,ce rapprochement avec le groupe Nolan confirme notre ambition commune de doubler de taille au cours des cinq prochaines années en Europe et hors d'Europe. Nous sommes en ligne avec la feuille de route stratégique envisagée avec l'équipe dirigeante de 2 Ride Holding. Cette opération sera soutenue par des efforts continus dans les domaines des ventes et du marketing, de l'innovation et du numérique et renforcera définitivement les deux marques dans leur développement international."

Alberto Vergani, Président d'Helmet Invest (holding de Nolangroup) : "Dans un monde caractérisé par la mondialisation, nous avons réfléchi à l'avenir de notre groupe et nous avons trouvé le meilleur partenaire pour poursuivre notre leadership sur les marchés et maintenir notre production en Italie. Après 26 ans à compter du rachat de 1992, notre groupe et les actionnaires étaient à la recherche d'une solution et c'était la meilleure solution pour la continuité de nos marques. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de Nolan depuis toutes ces années. »

Patrick FRANCOIS, Président de 2 Ride Holding : "Nous sommes très heureux d'accueillir le groupe Nolan au sein du groupe 2 Ride Holding. Cette association renforcera notre capacité de développement de nouveaux produits innovants pour nos marchés à travers le monde. Les marques Nolan et Shark, ainsi que leurs équipes, partagent des valeurs similaires, à savoir la sécurité et la protection des utilisateurs, que ce soit sur des motos ou d'autres modes de transport. Après l'opération, toutes les marques existantes des deux groupes demeureront sur leurs marchés."

Cette opération illustre le rôle de soutien d'Eurazeo PME auprès des entreprises de son portefeuille, des PME françaises qu'elle accompagne dans leur développement à l'international, en particulier par croissance externe. Avec un réinvestissement de l'ordre de 22M€, Eurazeo PME soutient 2 Ride Holding dans le cadre de sa stratégie de développement et de transformation. Le groupe confirme ainsi les ambitions affichées au moment de l'entrée au capital d'Eurazeo PME d'un doublement de taille d'ici 2023. L'alliance de son portefeuille de marques Shark, Bering, Segura, Bagster et Cairn avec celles du Groupe Nolan (Grex, X-lite, Nolan) représente une opportunité pour 2 Ride Holding d'atteindre 150M€ de chiffres d'affaires en 2019 et d'asseoir sa position de leader européen de la protection de la personne dans la moto et l'outdoor.

Créée en 1972 et marque incontournable des casques moto et scooter en France, Nolan est autant reconnue pour son style que pour son savoir-faire et sa qualité de fabrication 100% italienne. Le Groupe Nolan dispose d'un processus d'innovation, de design et de production entièrement intégré déployé sur 3 marques - Nolan, X-lite et Grex.

Àpropos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2RH, Dessange International, EFESO Consulting, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

À propos de 2 Ride Holding

Le groupe français 2 Ride Holding est spécialisé dans l'équipement de la personne sur le segment de la moto et de l'outdoor. Le développement du groupe repose sur sa forte capacité d'innovation qui permet d'améliorer les performances, les nouvelles fonctionnalités et la sécurité sur toute son offre de produits.

Avec ses quatre marques complémentaires de premier plan (SHARK, Bering, Bagster, Cairn et Segura), le Groupe est devenu un leader international du marché de la protection des motocyclistes et d'accessoires moto (casques, maroquinerie, vêtements, bagages, sellerie, etc.). Depuis l'acquisition de la marque Cairn en 2016 (casques de ski et de vélo, équitation, etc.), 2 Ride Holding a élargi son portefeuille de produits et a clairement démontré sa volonté de se développer au-delà du segment de la moto.

À propos de NOLAN

Le groupe Nolan est une société italienne fondée en 1972. La société a acquis sa place sur le marché grâce à son engagement en matière de sécurité et de qualité et à sa volonté d'innovation. Nolangroup est actuellement la seule entreprise du secteur à produire tous ses casques en Italie grâce à un processus de production entièrement intégré, de la réception des matières premières à l'assemblage final du produit. C'est l'un des plus grands fabricants de casques d'Europe, avec plus de 400 000 casques fabriqués par an, et une équipe de 360 personnes travaillant sur un même site.

Fondé il y a près de 50 ans en Italie, le groupe Nolan produit des casques sous les marques Nolan, Grex et X-lite. Le groupe propose aussi les produits de la marque N-Com, une division interne dédiée et spécialisée dans le développement de systèmes de communication.

