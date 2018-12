Paris, le 19 Décembre 2018

Eurazeo PME annonce la cession de sa participation majoritaire au capital de Vignal Lighting Group

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd'hui la cession effective de sa participation au capital de Vignal Lighting Group, leader mondial du lighting pour les véhicules industriels et commerciaux, à EMZ Partners.

Avec Eurazeo PME comme actionnaire de référence, Vignal Lighting Group a entamé sa transformation pour devenir un leader mondial du lighting pour les véhicules industriels et commerciaux. L'acquisition et l'intégration d'ABL Lights (2014) et de CEA (2016) permettent au groupe de proposer à ses clients une gamme complète et complémentaire de produits sur des marchés diversifiés (camions, construction, mines, manutention, agriculture) et des zones géographiques variées (Europe, Amériques, Asie) tant sur les segments OEM que l'aftermarket. Depuis 2014, le groupe a accéléré son développement international en capitalisant sur un niveau de cross-selling important entre les gammes de produits et en s'implantant aux Etats-Unis et en Chine. Soutenu par Eurazeo PME, Vignal Lighting Group investit dans son industrialisation sur les trois continents, avec notamment la construction d'un nouveau centre industriel et de R&D de 11 500 m2 situé à Corbas pour un montant d'investissement de 13 M€ et l'ouverture d'une nouvelle usine en Chine. Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé sur la période évoluant de 47 M€ en 2013 à 106 M€ en 2017.

L'opération permet à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 119 M€, y compris le remboursement des obligations en 2016 pour 27 M€, soit un multiple de 2,8x son investissement initial et un taux de rendement annuel de 28%.

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 250 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable.

Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2RH, Dessange International, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

