Eurazeo PME prend le relais d'Argos Wityu au capital d'EFESO Consulting, un des leaders mondiaux du conseil en excellence opérationnelle

Paris, le 19 Novembre 2018

EFESO Consulting, Eurazeo PME et Argos Wityu annoncent la signature d'un accord d'acquisition d'EFESO Consulting par Eurazeo PME aux côtés du management ; Eurazeo PME détiendra environ 70% du capital. Le closing de cette opération est prévu en janvier 2019, après la levée des conditions suspensives et de l'accord des autorités de concurrence. L'investissement d'Eurazeo PME en fonds propres et quasi fonds propres s'élèverait à environ 56 M€.

L'ambition commune d'Eurazeo PME et du management est d'accélérer la croissance de la société en renforçant sa position de premier spécialiste mondial du conseil en excellence opérationnelle, en particulier via des opérations de croissance externe et le déploiement de sa nouvelle offre digitale. Eurazeo PME mettra au service de la stratégie d'EFESO Consulting son réseau d'affaires international avec ses bureaux aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil, ses partenaires opérationnels, notamment en Allemagne, et ses expertises corporate (intégration d'acquisitions, digital, RSE…)

Luca Lecchi et Bruno Machiels deviennent co-CEOs d'EFESO Consulting. Filippo Mantegazza, président fondateur qui a dirigé le groupe pendant 30 ans, continuera activement à accompagner EFESO Consulting et deviendra membre du conseil de surveillance.

Issu du rapprochement avec Solving International en 2007, EFESO Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d'agilité et de productivité opérationnelle pour les grands groupes internationaux. Fort de l'expertise industrielle et de la séniorité de ses 400 consultants présents dans 17 bureaux dans le monde, EFESO Consulting est l'acteur de référence sur le segment du conseil en excellence opérationnelle. EFESO Consulting compte parmi ses clients plus de 50 grands groupes internationaux actifs dans des secteurs très variés et qui lui renouvellent leur confiance depuis de nombreuses années. L'internationalisation du groupe est forte avec plus de 80% des ventes réalisées à l'international en 2017, ce qui permet à EFESO Consulting d'intervenir en moyenne sur plus de quatre géographies par client. Avec un chiffre d'affaires 2017 de 71 M€, le groupe a déjà intégré sept acquisitions ces six dernières années, ce qui lui a permis de se renforcer en Italie, aux Pays-Bas, en Egypte, en Inde, en

Belgique et en Irlande notamment, ainsi que d'acquérir de nouvelles compétences et d'adresser des clients dans des nouveaux secteurs.

Pierre Meignen, Directeur Associé - Membre du Directoire d'Eurazeo PME : « Nous avons été enthousiasmés par la qualité du positionnement et la réputation d'EFESO Consulting et de ses dirigeants. Le projet du Groupe correspond parfaitement à l'ambition d'Eurazeo PME : accélérer le développement d'une entreprise solide dans son développement à l'international ».

Filippo Mantegazza, Président fondateur d'EFESO Consulting déclare : « Nous fermons un chapitre important de notre développement au cours duquel, avec le soutien d'Argos Wityu, nous avons pu nous

installer en tant que leader du conseil en opérations et définir une nouvelle stratégie et une nouvelle organisation. Nous sommes aujourd'hui enchantés de commencer cette nouvelle aventure avec Eurazeo PME et sommes convaincus qu'avec l'équipe Eurazeo, et sous la direction de Bruno et Luca, nous serons

capables d'accélérer notre stratégie de croissance externe et notre modèle, dans lequel le digital est un actif parallèle à notre fonction conseil, pour renforcer notre position et conquérir de nouveaux territoires dans un marché du conseil en pleine mutation ».

Luca Lecchi et Bruno Machiels, co-CEO d'EFESO Consulting : « Après une belle évolution avec Argos Wityu, nous sommes heureux d'entamer une nouvelle phase de développement en partenariat avec Eurazeo. Nous avons été séduits par l'approche d'Eurazeo et par sa capacité à comprendre les enjeux du secteur et

apprécier les forces de notre projet. Nous sommes convaincus qu'Eurazeo saura accompagner EFESO, ses associés et ses collaborateurs pour accélérer notre croissance, en exploitant et renforçant la qualité et l'impact des compétences et des solutions digitales innovantes d'EFESO ».

Louis Godron, Président du Directoire d'Argos Wityu :« Nous sommes devenus actionnaires d'EFESO

Consulting aux côtés du management en 2010, pour renforcer sa structure financière et relancer sa croissance. L'objectif est accompli, avec une augmentation des ventes de moitié sur la période. Menée par une équipe de direction de grande qualité, et avec notre accompagnement de proximité, l'entreprise a su accompagner la mutation du métier du conseil et s'ancrer comme le partenaire durable de ses clients : 90%

des principaux clients font intervenir Efeso chaque année pour accélérer leur progrès. Le classement récent d'Efeso comme 5° cabinet mondial d'excellence opérationnel est venu couronner ce travail ».

A propos d'Argos Wityu

Argos Wityu est un groupe de capital-investissement indépendant avec des bureaux à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d'entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€ par transaction. Fort d'1 Md€ sous gestion dédiés à la transmission d'entreprises, le groupe développe une stratégie d'investissement axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l'effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

Pour plus d'informations : http://argos.wityu.fund

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 250 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2RH, Dessange International, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile, Vignal Lighting Group et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

