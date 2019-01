Eurazeo PME renforce son directoire avec l'arrivée de Benjamin Hara

Paris, le 22 janvier 2019

Eurazeo PME annonce la nomination de Benjamin Hara au poste de Directeur Associé et membre du

Directoire d'Eurazeo PME.

Benjamin Hara (HEC Paris, maîtrise de droit Paris XI) débute sa carrière chez Goldman Sachs avant de rejoindre le fonds de private equity BC Partners, où sur une période de 13 ans il participe à la réalisation et au suivi d'investissements de premier plan sur différentes géographies et secteurs d'activité. Il apporte à

Eurazeo PME son expertise et son expérience significative du marché européen.

Olivier Millet, Président du Directoire d'Eurazeo PME déclare : « Je suis ravi que Benjamin rejoigne le

Directoire aux côtés d'Erwann Le Ligné, Pierre Meignen et Elisabeth Auclair, et mette son expertise reconnue et son dynamisme au service du développement d'Eurazeo PME tant en France qu'à l'échelle européenne.»

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des

PME françaises d'une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable.

Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2RH, Dessange International, EFESO Consulting, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

