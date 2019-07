Eurazeo : PME signe un accord pour céder le contrôle de Smile à Keensight

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo PME, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire, a annoncé mercredi la signature avec Keensight Capital d'un accord en vue de la cession de l'intégralité de sa participation dans le groupe Smile, entreprise de services du numérique, "leader européen du digital sur base de technologies open source". L'opération permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 108 millions d'euros, "soit un multiple de 2,3 fois son investissement initial", a indiqué la société d'investissement dans un communiqué. Eurazeo PME réinvestirait ensuite à hauteur de 30 millions d'euros dans Smile.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Eurazeo PME conserverait une participation minoritaire au capital du groupe.

-Le projet de cession reste soumis à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel compétentes et à l'autorisation de l'autorité de la concurrence.

-Basé à Paris et implanté dans sept pays en Europe, Smile compte 1.700 experts.

-Avec un chiffre d'affaires de 102,5 millions d'euros en 2018 et d'environ 130 millions d'euros prévu en 2019, Smile connaît une croissance forte et régulière (+20% chaque année depuis 2007) et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2022.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: DID