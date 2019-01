Eurazeo : Patrimoine acquiert l'immeuble Euston House à Londres

EURAZEO PATRIMOINE ACQUIERT L'IMMEUBLE DE BUREAUX

EUSTON HOUSE A LONDRES

Paris, le 10 janvier 2019 - Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissement dans des actifs physiques notamment immobiliers, annonce l'acquisition d'Euston House, un immeuble

de bureaux situé à Londres, en collaboration avec Arax Properties.

Cet ensemble a été acquis en pleine propriété pour environ 105 M€ et représentera pour Eurazeo et après financement, un investissement en fonds propres d'environ 40 M€.

D'une superficie d'environ 11 000 m² (119 000 sq ft), Euston House est situé dans le quartier de

Camden, qui comprend un grand nombre d'établissements de soins de santé et d'écoles. Le quartier

a par ailleurs connu de récentes transformations autour des gares de King's Cross St. Pancras et d'Euston grâce aux principales entreprises mondiales de technologie et de médias telles que Google, Facebook et Universal qui y louent ou y font construire de grands complexes de bureaux pour leur siège social européen ou britannique. Cette localisation bénéficie également d'excellentes liaisons de transport vers le nord de l'Angleterre, l'Europe (via l'Eurostar vers Paris, Amsterdam et Bruxelles) et devrait bénéficier de la deuxième ligne à grande vitesse britannique HS2 qui relierait Londres à Birmingham, Manchester, Leeds, Edimbourg et Glasgow.

L'immeuble est totalement loué jusqu'en 2022 procurant ainsi un rendement locatif sécurisé et à terme un très fort potentiel de réversion locative. Un programme de travaux sera mis en œuvre pour capter ce potentiel et améliorer significativement la valorisation de l'actif.

Renaud Haberkorn, Managing Partner, responsable d'Eurazeo Patrimoine, a déclaré : « contrairement aux marchés d'Europe continentale qui ont vu des augmentations de valeurs très marquées ces trois

dernières années, le marché de bureau de Londres a connu récemment une légère correction, malgré une demande locative toujours forte. L'investissement dans Euston House recèle un fort potentiel de création de valeur dans l'un des marchés les plus dynamiques et les mieux connectés de

Londres. Fort de ce premier investissement sur le marché londonien, Eurazeo Patrimoine se positionne pour saisir les opportunités qui pourraient se présenter. »

