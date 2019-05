EURAZEO PATRIMOINE SOUTIENT L'ACQUISITION DE LA CLINIQUE

BELLEDONNE PAR LE GROUPE C2S

Paris, le 23 mai 2019 - Eurazeo Patrimoine, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, annonce l'acquisition de la Clinique Belledonne, située près de Grenoble (Isère), par le groupe C2S.

Créée en 1967 à Saint-Martin-d'Hères, dans la région grenobloise, la Clinique Belledonne propose une offre médicale globale et diversifiée, organisée autour de sept pôles d'activité, en particulier la cardiologie, le traitement chirurgical des cancers et la maternité. Avec une capacité de 290 lits de médecine et 23 salles d'intervention, la Clinique Belledonne devient la principale clinique du groupe C2S. Sa réputation est régulièrement confortée par les classements nationaux des établissements de santé privés.

Avec plus de 1 900 lits et places et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 250 millions d'euros, le groupe C2S est un acteur majeur de l'hospitalisation privée en France. Implanté dans les régions Rhône- Alpes Auvergne et Bourgogne Franche-Comté, C2S regroupe 14 cliniques. Il compte environ 710 médecins, associés à la gouvernance du Groupe, et près de 2 500 collaborateurs. Grâce à sa présence dans la grande région Centre-Est combinant des établissements de pointe et des établissements de proximité, les cliniques du groupe C2S accueillent plus de 300 000 patients par an.

Eurazeo Patrimoine accompagne C2S dans son développement depuis son acquisition en mars 2018, en soutenant la politique de croissance externe du groupe et en l'aidant à réaliser des investissements de capacité et de modernisation pour renforcer la qualité et l'attractivité des cliniques. Eurazeo Patrimoine apporte ses moyens financiers et humains ainsi que son expérience de l'investissement et de la transformation des actifs immobiliers. L'intégration de la Clinique Belledonne dans le Groupe s'inscrit dans ce cadre et constitue une étape importante du développement de C2S, qui confirme ainsi sa place d'acteur de référence dans la région Centre-Est.

Renaud Haberkorn, Directeur d'Eurazeo Patrimoine a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir C2S dans son acquisition de la Clinique Belledonne, un actif de première catégorie, tant sur le plan opérationnel qu'immobilier. L'équipe de management a démontré sa capacité à développer rapidement le Groupe, de manière organique, et à travers des acquisitions structurantes. Eurazeo Patrimoine accompagne et encourage le groupe C2S dans la réalisation de ses ambitions. »

Jean Rigondet, Président du groupe C2S, ajoute : « Pour un patient, être pris en charge par des praticiens talentueux, travaillant d'une manière coordonnée, en équipe, et bénéficier d'un parcours de soins complet et organisé est un impératif. L'acquisition de la Clinique Belledonne nous permet de disposer dans l'agglomération grenobloise d'un plateau technique complet et de haut niveau. Nous sommes très fiers d'intégrer cet établissement de référence au sein du Groupe. »